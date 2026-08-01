El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 1 agosto de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 1 de agosto de 2026.

03/21 – 04/19

Alguien de tu entorno inmediato estará agitado y con sus actitudes podría crisparte los nervios. En este momento eres especialmente sensible a absorber las vibraciones del ambiente, por lo que conviene mantenerte al margen del bullicio. Evita sumar factores de estrés innecesarios.

04/20 – 05/20

Ciertos imprevistos económicos podrían poner en jaque un plan con el que estabas soñando, generando cierta incertidumbre hacia el futuro. Te resultará más fácil atravesar la ansiedad si te sientes integrado a un grupo. Un amigo solidario podría ofrecerte alivio y consuelo.

05/21 – 06/20

Estarás más acelerado y eso te llevará a reaccionar de maneras poco habituales. Podría cruzarte la idea de cambiar de trabajo o de encarar tus obligaciones con una actitud nueva. Sin embargo, actuar de forma impulsiva podría afectar tu reputación, ya que te encuentras en la mira.

06/21 – 07/20

El temor al desamparo y los cambios bruscos de humor podrían empujarte al autosabotaje y hacerte perder una oportunidad maravillosa. Cuando las puertas de la felicidad se abran ante ti, toca avanzar, aunque estés algo aturdido. No es momento de mirar hacia atrás.

07/21 – 08/21

La gente que te rodea estará con las revoluciones muy altas, y ponerte a merced de ese ritmo podría aturdirte. No olvides que también tienes tus propios conflictos, y postergarlos solo los hará más complejos. Baja el volumen del entorno e indaga en tu interior para resolver tus asuntos.

08/22 – 09/22

Tu lista de prioridades está cambiando constantemente y, quieras o no, esa inestabilidad termina repercutiendo en tus vínculos. Recuerda que el vértigo y la incertidumbre excesiva no facilitan el encuentro. Evita generar confusión en esa persona que tanto te interesa.

09/23 – 10/22

La idea de escapar de las tareas cotidianas y “fugarte” a un lugar lejano rondará tu mente. Pero si la realidad hoy te impide ausentarte, no obtendrás alivio solo volando con los pensamientos. A veces, aceptar con serenidad el trabajo que toca es lo que ordena, encausa y trae alivio.

10/23 – 11/22

El amor podría insinuarse de la manera menos pensada, aunque tus reacciones impulsivas podrían alejar a un posible admirador. Si quieres que una historia romántica tenga buen desenlace, evita apresurarte y no actúes desde arrebatos repentinos.

11/23 – 12/20

Ciertas influencias externas amenazan con alterar el clima de unión familiar. Se encenderán las señales de alarma si permites que personas alteradas interfieran en tu hogar. Podrás superar cualquier tensión si actúas con empatía hacia quienes conviven contigo y respetas sus sentimientos.

12/21 – 01/19

Tus momentos de esparcimiento podrían verse interrumpidos por algún desperfecto doméstico o un cambio de agenda que llega repentinamente. Improvisa una solución para salir del paso y luego sigue distendiéndote. No ganarás nada dejando que el malhumor se apodere de ti.

01/20 – 02/18

Vence la tentación de hacer apuestas o participar en juegos de azar, ya que corres el riesgo de sufrir importantes pérdidas económicas. A la hora de administrar tus recursos, no te dejes llevar por la evasión, la fantasía o los caprichos momentáneos. Acepta con humildad lo que hoy tienes.

02/19 – 03/20

Algunos cambios en el entorno familiar podrían interrumpir una situación o proceso personal en desarrollo. Sin embargo, tu fluidez natural y tu visión intuitiva te permiten comprender lo que ocurre. No permitas que estos vendavales pasajeros perturben tu estado interno.