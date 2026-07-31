Próximos cheques de reembolso para contribuyentes de Nueva York llegarían en septiembre y octubre

Justo antes de las elecciones de noviembre, una próxima ronda de cheques de reembolso para los contribuyentes de todo el estado Nueva York llegarían en septiembre y octubre.

Las autoridades estatales estiman que más de 8 millones de personas recibirán cheques de hasta $200 dólares, aprobados por la gobernadora Kathy Hochul y los legisladores como parte del presupuesto estatal de $277,000 millones de dólares adoptado en mayo. La gobernadora demócrata afirmó que el programa de reembolsos, dotado con $1,000 millones de dólares, está diseñado para ayudar a las personas que enfrentan facturas de servicios públicos más elevadas.

Ken Lovett, vocero de la gobernación, declinó hacer comentarios sobre la fecha exacta del envío de los nuevos cheques, anunciados por una fuente que pidió el anominato. “Sin embargo, el hecho de que la entrega se realice a principios de otoño llevó a los republicanos a calificar el programa como una maniobra política“, comentó Gothamist. “Siempre que se trata de un programa de reembolso o algo similar durante un año electoral, puede apostar a que lo recibirá en septiembre u octubre”, dijo el senador estatal Dean Murray, republicano del condado Suffolk.

Para optar al pago, el contribuyente debía ser residente a tiempo completo de Nueva York en 2024, según la ley. Son elegibles los contribuyentes casados ​​que declaren ingresos de hasta $300,000 dólares y los solteros que declaren hasta $150,000 dólares. Las personas con menores ingresos recibirán una cantidad mayor. Algo similar sucedió a finales del año pasado, cuando se enviaron ayudas de “reembolso por inflación” de entre $150 y 400 dólares, dependiendo del ingreso de cada contribuyente.

Republicanos y algunos demócratas progresistas criticaron el programa en 2025, argumentando que el dinero podría invertirse mejor en otras partidas. Asimismo, los organismos de control fiscal señalaron que el estado debería utilizar los fondos adicionales para reforzar sus reservas en lugar de destinarlos a un programa de estímulo de pago único.

Una encuesta realizada por AARP NY a neoyorquinos mayores de 50 años, publicada en marzo, reveló que 84% de los encuestados pagaba facturas mensuales más altas que en 2025, y 56% afirmó mantener su hogar a temperaturas “incómodas” debido a los elevados costos.

En tanto, este mes el Concejo Municipal de Nueva York aprobó un aumento salarial de 18.2% para sus miembros y otros funcionarios electos de la ciudad. El incremento, que supone la primera subida salarial desde 2016, fue aprobado con 42 votos a favor y 6 en contra, registrándose la abstención de la presidenta Julie Menin, quien luego declaró que no aceptaría el aumento de su sueldo.

El alcalde Mamdani también que no aceptaría el incremento salarial, el cual elevaría su sueldo actual de $258,750 a 305,800 dólares anuales. Sin embargo, los aumentos salariales fueron recomendados por una comisión designada por él al asumir el cargo a principios de 2026, en cumplimiento de un requisito de la Carta Constitutiva de la Ciudad que había sido ignorado durante años. El estudio también recomendaba aumentos salariales automáticos de al menos 2% anual a futuro.