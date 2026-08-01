Hallan muerta a niña desaparecida en río de NJ bajo arcoíris inusual: 2da víctima en paseo fatal

Autoridades hallaron ayer el cuerpo de la niña de 10 años que había sido reportada desaparecida en el río Passaic en Nueva Jersey.

Fue la 2da víctima mortal confirmada, luego de que su amigo de la misma edad fuese hallado sin vida el miércoles, horas después de iniciada la búsqueda. En tanto, la hermana de 11 años del niño sobrevivió. Sus nombres no han sido divulgados.

El alcalde de Passaic, Héctor Lora, informó que el cuerpo de la niña fue hallado anoche en el agua, al sur del puente de Market Street, poco antes de las 7:00 p.m. Los equipos de rescate habían estado buscando en el río desde la tarde del miércoles, cuando según la policía tres menores -dos hermanos y una amiga- fueron arrastrados por la corriente mientras jugaban cerca de una rampa para embarcaciones en el parque Pulaski.

El alcalde comentó que apareció un arcoíris impresionante sobre el lugar donde se encontraba el cuerpo, brindando un breve momento de consuelo tras días de un dolor inimaginable. “No vimos lluvia en esa zona, pero había un arcoíris muy intenso que permanecía allí”, dijo. “Esto reconfortó un poco a la madre mientras esperaba ver a su pequeña”.

Los equipos de búsqueda localizaron el cuerpo del niño en el río a última hora del miércoles. La búsqueda continuó durante todo el jueves y el viernes, abarcando casi nueve millas del río Passaic mediante el uso de embarcaciones, sónar, drones y perros rastreadores de cadáveres.

“Nunca, bajo ningún concepto, retiramos a nuestro personal hasta que sentimos que ya no quedaba nada más por hacer”, declaró el jefe de bomberos de Passaic, Patrick Trentacost Sr, citado por CBS News.

Los equipos estaban a punto de finalizar la búsqueda por el día viernes cuando los servicios de emergencia recibieron informes de un avistamiento, según explicó Lora en una conferencia de prensa el anoche.

Según Lora, una pareja que vive en un edificio cercano al puente de Market Street vio algo en el río desde la ventana de su apartamento y salió corriendo a mirar, sospechando que podría tratarse de la niña desaparecida, y llamaron inmediatamente al 911. El alcalde señaló que se desplegaron embarcaciones en un plazo de 15 minutos y que los equipos de rescate recuperaron el cuerpo en Wallington, a unos 100 pies del puente.

Según las estadísticas (2021-2023) de la Asociación de Salvamento de Estados Unidos (USLA), Nueva York es el 2do estado del país con más ahogamientos en sitios públicos: se realizaron 73.7 rescates por cada 100,000 asistentes a la playa. Oregon es en promedio el estado con más casos y Connecticut el más seguro.

La ciudad de Nueva York ofrece clases de natación gratis para bebés (de 18 meses a 5 años), niños (de 6 a 17) y personas mayores (a partir de los 62 años). Antes de dirigirse a la playa, río o piscina se recomienda consultar el clima y protegerse del sol. Las actualizaciones pueden verse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.

Tragedias similares

El mes pasado una niña de 9 años y su hermano de 7 murieron al salir despedidos de un bote en Nueva Jersey. Ese mismo día, 19 de julio, cinco personas, entre ellas dos parejas de padres, murieron trágicamente al intentar rescatar a un nadador que se encontraba en apuros en el río Scioto en Ohio, dejando huérfanos a varios niños.

A principios de julio una niña de 6 años residente de Brooklyn (NYC) pereció ahogada durante un paseo familiar a una playa en Long Island (NY). Previamente Harbe Nagi, un niño autista de 7 años que tenía un “gran interés por el agua”, fue hallado muerto en una piscina tras haber desaparecido durante una fiesta en el norte del estado Nueva York.

En junio Davoris “Peter” Carter III, niño de 14 años, fue hallado sin vida días después de haber desaparecido en una playa en Wildwood, Nueva Jersey. En otro caso similar, el 30 de mayo Brandon Figueroa, adolescente de 18 años, fue hallado muerto días después de que desapareciera al ser arrastrado por la corriente mientras nadaba en Rockaway Beach, Queens (NYC).

En agosto del año pasado una mujer y un hombre murieron ahogados con pocos minutos de separación en playas de Brooklyn (NYC) y Nueva Jersey. También en el verano de 2025 un joven inmigrante africano de 23 años fue encontrado sin vida días después de su desaparición mientras nadaba en Rockaway Beach, Queens.

En julio de 2025 se encontró el cuerpo de un hombre flotando cerca de la calle Beach 97th St, a unas 4 millas (6.5 kms) al oeste del lugar donde se ahogó posteriormente el inmigrante. Más tarde fue identificado como Jimmy Rambally (37), un experto nadador pues había trabajado como salvavidas.

Desde abril de 2025 desapareció en una playa en Long Island (NY) Petros Krommidas, joven deportista y activista comunitario de 29 años que aspiraba a competir por el Partido Demócrata en las elecciones legislativas del Distrito 4 de Nueva York. Aún no ha sido encontrado, aunque se presume que falleció ahogado. Los detectives solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la Brigada de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía del condado Nassau al (516) 573-7347 o llame al 911. Todas las comunicaciones se mantendrán anónimas.

En octubre de 2024 el neoyorquino Jamie Labros murió trágicamente a los 48 años cuando se ahogó mientras intentaba rescatar a una mujer y su hijo durante unas vacaciones familiares en Bermuda. En agosto de 2023 un niño autista de 9 años se ahogó luego de desaparecer de la tienda Ikea en Brooklyn (NYC).

También en 2023 dos niños amigos fueron hallados sin vida en los ríos Hudson y Harlem, tras varios días de búsqueda. En un caso similar, en la primavera del año 2020 dos menores hispanos de 13 años que habían sido reportados desaparecidos fueron hallados muertos con semanas de separación tras haberse lanzado juntos jugando al río Hudson en el Alto Manhattan (NYC). En 2018 Marco Ávila y su hijo del mismo nombre, residentes de Queens (NYC), fueron encontrados muertos dentro de un caudaloso río de Hudson Valley, donde habían desaparecido días antes.