Ni sabor ni salud: esto es lo único que cambia entre un huevo blanco y uno marrón

Si vas al supermercado y a la hora de elegir entre huevos blancos y huevos marrones te debates sobre cuál es más nutritivo y natural, es importante que no te guíes por el color, ya que esto no afecta su perfil nutricional, según los estudios.

Aunque hay un mito que vincula los huevos marrones con un producto más natural o rústico, lo cierto es que la diferencia fundamental entre uno y otro no tiene nada que ver con su sabor, su valor nutricional ni la calidad del animal que lo puso, sino con la raza de la gallina.

Las gallinas de plumas rojizas o marrones y lóbulos auriculares rojos producen huevos marrones, mientras que las de plumas blancas y lóbulos auriculares claros suelen poner huevos blancos. En términos sencillos, el color del cascarón es un subproducto biológico; no tiene que ver con condiciones genéticas que afecten la calidad ni con la nutrición.

Esto también aplica para ciertos tipos de gallinas como las Araucana o Ameraucana, que producen huevos azulados o verdosos que parecen sacados de una caja de Pascua natural.

¿Por qué los huevos marrones son más caros?

Aunque a nivel nutricional no hay diferencias entre marrones y blancos, sí existe una razón comercial: las aves que ponen huevos marrones suelen ser razas más grandes y, por ende, tienen un mayor apetito. Esto implica mayores costos de alimentación para los productores, lo que se traslada al precio final en el supermercado.

Valor nutricional real y el mito del sabor

El huevo es un alimento estrella y una excelente fuente de proteínas. Un huevo promedio aporta aproximadamente 70 calorías, 6 g de proteína, 5 g de grasa y un conjunto esencial de vitaminas y minerales como vitamina D, vitamina B12 y selenio.

Sin embargo, su composición nutricional sí se puede ver afectada por la alimentación de la gallina. Por ejemplo, cuando el ave se cría en libertad o recibe piensos enriquecidos con omega-3, el resultado son huevos con mayores concentraciones de ácidos grasos saludables y vitaminas, independientemente del color del cascarón.

El sabor tampoco depende del color de la cáscara. Esto se ha demostrado en pruebas de cata a ciegas donde la mayoría de las personas no logra distinguir uno del otro. Lo que sí influye directamente en el sabor es la frescura y la dieta de la ave: un huevo recién recogido en una granja suele tener una yema más intensa y un sabor más rico que uno que ha pasado semanas en el estante de un supermercado.

¿Cómo elegir el mejor huevo en el supermercado?

La decisión no debe basarse en el color, sino en criterios como la frescura, el costo y el tipo de crianza de las gallinas:

Bienestar animal: Si te preocupa este factor, conviene buscar etiquetas como “criado en pastoreo” o “certificado en bienestar animal” , independientemente del color del cascarón.

Si te preocupa este factor, conviene buscar etiquetas como o , independientemente del color del cascarón. Aporte nutricional: Fíjate más en la dieta que reciben las aves (como piensos enriquecidos con omega-3 ) y no en el tono exterior.

Fíjate más en la dieta que reciben las aves (como ) y no en el tono exterior. Estética: Si simplemente prefieres cómo se ven los huevos marrones en la foto de tu desayuno para Instagram, cómpralos sin culpa, pero sabiendo que no aportan más nutrientes que los blancos.

El debate entre huevos blancos y marrones ha estado lleno de mitos durante décadas. La verdad es que el color del cascarón es solo una cuestión de genética de la raza, no de calidad o sabor. Lo que realmente marca la diferencia está en cómo vive y qué come la gallina.

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