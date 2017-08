¡Sandra Echeverría denuncia que fue víctima de fraude!

Que tristeza no poder confiar ni en tus amigos para comprar boletos de avión . Mi familia y yo también fuimos afectadas por esta agencia que nos ROBÓ. Espero q la agencia responda y las vendedoras mínimo regresen su comisión y luchen por regresarnos lo que nos robaron #pinchegente #karma #rateros #ViaMaroma #MonicaRabay

A post shared by Sandra Echeverria (@sandraecheverriaoficial) on Aug 27, 2017 at 9:44am PDT