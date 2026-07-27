Jueces podrán decidir casos de asilo o deportación más rápido con nueva regla de USCIS

Una nueva regla de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) enviará directamente a jueces los casos de asilo, lo que podría acelerar las decisiones sobre otorgar esa protección migratoria, pero también de una deportación, si el caso no cumple con los requisitos.

El asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), James Percival, indicó que la nueva regla que propuso USCIS ante el Registro Federal busca enfrentar la “dilación intencional” de abogados de peticionarios de asilo para quedarse en EE.UU., además de reducir los retrasos en tribunales.

“Uno de los mayores obstáculos para la aplicación efectiva de las leyes de inmigración es la dilación intencional por parte de los inmigrantes indocumentados y los abogados que los representan, defensores de las fronteras abiertas”, afirmó Percival. “Mi oficina trabaja a diario con los departamentos de inmigración del DHS para mejorar la eficiencia y cumplir con el mandato del Presidente. Esta norma lograría precisamente eso”.

Actualmente, USCIS y los jueces migratorios –que dependen del Departamento de Justicia (DOJ)– resuelven las solicitudes de asilo en dos vías, pero ahora los oficiales podrán remitir los casos directamente a un juez, que determinará el asilo o la deportación.

“USCIS resuelve las solicitudes de asilo ‘afirmativas’ para los solicitantes que no están en proceso de deportación, mientras que los Jueces de Inmigración resuelven las solicitudes de asilo ‘defensivas’ para los solicitantes que sí están en proceso de deportación”, recordó el DHS.

El gobierno del presidente Donald Trump indica que ese proceso regularmente ofrece “una segunda oportunidad” a los inmigrantes a obtener asilo, pero provocan retrasos en tribunales.

“La regla final provisional permite a USCIS remitir las solicitudes de asilo a Jueces de Inmigración sin entrevistar previamente al solicitante”, indicó el DHS. “Esta norma reducirá el tiempo total que tardan los oficiales de asilo y los jueces de inmigración en resolver las solicitudes de asilo. Entre otras razones, el USCIS implementa este cambio para reducir la acumulación de casos de asilo”.

El director del USCIS, Joseph Edlow, defendió la nueva regla como una forma de terminar con el uso “indebido” del sistema de asilo.

Antes de implementar la nueva directiva, USCIS aceptará comentarios públicos y luego elaborará la Regla Final.

“Durante demasiado tiempo, el sistema de asilo se ha utilizado indebidamente para dilatar el proceso y obtener permisos de trabajo, en lugar de para atender solicitudes legítimas de protección”, declaró Edlow.

El funcionario insistió en que el sistema de asilo debe proteger a personas que realmente enfrentan persecución en sus países.

“El sistema de asilo estadounidense existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas, y esta norma contribuirá a garantizar que los recursos se destinen a la resolución oportuna de dichas solicitudes, en lugar de a quienes buscan aprovecharse del sistema para eludir sus obligaciones”, acoto.