Cómo identificar un ataque de hipoglucemia, el lado “bajo” de la diabetes

Los latinos tenemos un riesgo más alto de poder sufrir un episodio de azúcar bajo en sangre. Aquí te explicamos cómo identificarlo y qué hacer si ocurre

Aunque los latinos sufren 1.9 veces más diabetes que las personas de raza blanca, son diagnosticados a una edad más temprana y padecen de índices más altos de complicaciones y mortalidad, el conocimiento acerca de la diabetes es escasa entre los hispanos.

Por ello es importante mejorar la información acerca de las complicaciones de la diabetes, incluyendo la alimentación, síntomas de la híper e hipoglucemia y el cuidado de heridas entre las comunidades latinas.

Por lo general, el público está más informado acerca de la HIPER-glucemia, el cual es alto nivel de glucosa (azúcar) en la sangre. Pero hay una gran amenaza silenciosa que a veces pasa desapercibida, la HIPO-glucemia.

Descrita como niveles muy bajos de la cantidad normal de azúcar en la sangre, la hipoglucemia es uno de los problemas más comunes asociados con la diabetes. Es más, se calcula que más de 100 mil visitas a las salas de emergencia en Estados Unidos se deben a la hipoglucemia, uno de los problemas más frecuentes en pacientes con diabetes tipo 2. Los pacientes de avanzada edad y aquéllos que tienen un historial más largo de diabetes son más propensos.

A pesar de que los avances en el cuidado y mejores opciones de tratamiento han reducido el riesgo de las complicaciones a largo plazo y muerte para más de 25 millones de estadounidenses que viven con diabetes, los pacientes a veces sufren niveles peligrosamente bajos de azúcar aun mientras toman medicamentos, especialmente cuando pierden una comida o hacen más ejercicio de lo normal.

Los investigadores de Kaiser Permanente han desarrollado una herramienta para identificar a pacientes que tienen más riesgo de sufrir un episodio de hipoglucemia severa.

Al recolectar y analizar datos de pacientes, Kaiser Permanente desarrolló un modelo que predice las visitas al hospital de un paciente relacionados con la hipoglucemia durante un periodo de 12 meses. Junto con agencias federales como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) quien financió el desarrollo de esta herramienta, Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en ingles) y la Clínica Mayo.

Los latinos tienen un riesgo más alto de sufrir diabetes tipo 2 y, por lo tanto, hipoglucemia. Pero hacer pequeños cambios en lo que comemos y cómo nos mantenemos activos puede prevenir la hipoglucemia.

Señales tempranas de un nivel bajo de azúcar en la sangre:

· Náuseas.

· Hambre.

· Sentirse nervioso, irritable o tembloroso.

· Piel fría, pegajosa y húmeda.

· Sudoración (cuando no está haciendo ejercicio).

· Latidos rápidos del corazón.

· Entumecimiento u hormigueo de las puntas de los dedos o los labios.

Si siente que va a tener un episodio de azúcar bajo en la sangre:

· Beba jugo de fruta o una soda endulzada (no de dieta) o coma azúcar en forma de dulces, cubos o tabletas. Las uvas pasas son otro alimento que provee azúcar rápido.

· Coma pequeñas porciones con frecuencia para no sentir demasiada hambre entre comidas.

· Equilibre el ejercicio adicional con comer más.

· Lleve un registro por escrito de sus episodios de azúcar bajo en la sangre, incluyendo cuándo fue su última comida y qué comió, para que pueda aprender qué es lo que provoca que le baje el azúcar en la sangre.

· Asegúrese de que sus familiares, amigos y compañeros de trabajo conozcan las síntomas de un nivel bajo de azúcar en la sangre y sepan qué hacer para elevarlo.

· Use un collar o brazalete de alerta médica que mencione su condicion. Estos productos pueden comprarse en la mayoría de las farmacias.