NYPD investiga a varios grupos que entran y salen de alcantarillas en Brooklyn

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), luego de que se observara a grupos de personas entrando y saliendo de dos alcantarillas en extremos opuestos de Brooklyn la madrugada del viernes.

En Gravesend, siete sujetos no identificados entraron al sistema de alcantarillado cerca de McDonald Avenue y Colin Place cerca de las 11 de la noche del jueves, de acuerdo con el NYPD. Fueron vistos saliendo cerca de las 2:00 de la madrugada.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de Flatbush Scoop muestran al grupo saliendo de la alcantarilla uno por uno antes de reunirse cerca de dos vehículos estacionados, donde supuestamente se quitaban la ropa sucia y se limpiaban. Las autoridades informaron que no se han hecho arrestos al respecto.

? SHOCKING FOOTAGE – BREAKING STORY IN FLATBUSH: A bizarre and developing situation is unfolding on McDonald Avenue between Kings Highway and Avenue S, near Kosher Corner Supermarket.



Video shows approximately six individuals emerging from a manhole at around 2:00 a.m. after? pic.twitter.com/afm3L7Vfe8 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 29, 2026

En otro hecho similar en Williamsburg, ocho personas no identificadas ingresaron al sistema de alcantarillado cerca de la intersección de Heyward Street y Bedford Avenue alrededor de la 1:00 de la madrugada del viernes, informaron los funcionarios. Salieron aproximadamente a las 3:40 de la madrugada y se fueron en un automóvil. No se realizaron detenciones y la investigación sigue en curso.

Según el NYPD, los agentes hicieron registros de los dos lugares y no hallaron nada. La comisaria del distrito 62 publicó en X que la zona es “segura y libre de peligros”, informó Gothamist.

Williamsburg Brooklyn NY.



It appears 6 or 7 more individuals was spotted coming out of a different manhole . It appears the men all had tools on them as well .



We have a real problem on our hands. pic.twitter.com/TTmvTaBgT8 — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) May 31, 2026

Asimismo, el Departamento de Servicios Ambientales de la ciudad de Nueva York indicó que inspeccionó la infraestructura de alcantarillado en Gravesend y no encontró daños. Además, hizo énfasis en que entrar a las alcantarillas es ilegal y peligroso, ya que conlleva riesgos como gases tóxicos, superficies inestables e inundaciones.

No está claro si ambos incidentes están relacionados.No está claro si ambos incidentes están relacionados.

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