¿Un trabajo o una carrera?

Si el lunes por la mañana resulta ser una pesadilla y el pensamiento que se tiene mientras se dirige al trabajo es “al menos paga mis facturas”, no está solo. Hay un 28% de personas que detestan o simplemente toleran su puesto de trabajo porque provee la red financiera que necesitan o está cerca de su casa. De hecho, según ha certificado el portal CareerBuilder el 55% de las personas sienten que tienen un trabajo y no una carrera profesional.

El hecho de que haya gente que no está realizada en su trabajo es una llamada de atención a muchas empresas que van a necesitar atraer a personal no solo con salarios o beneficios sino también con oportunidades laborales que hagan sentir al trabajador que se está creciendo profesionalmente con una carrera y no una ocupación que le ayuda a pagar sus facturas o tener un seguro médico simplemente.

“Cuando los trabajadores no disfrutan lo que hacen normalmente sienten la inclinación de buscar otras opciones”, explica la experta de recursos humanos de esta empresa, Rosmary Haefner. Un buen número de estos trabajadores va a aprovechar el buen momento del mercado laboral en lo que queda de año.

Y ¿Cómo salir del trabajo para encontrar una carrera?

CareerBuilder da una serie de claves