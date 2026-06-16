Jennifer Lopez afirma que recibió “poca ayuda” para criar a sus gemelos con Marc Anthony

La cantante y actriz Jennifer Lopez reflexionó sobre su vida como madre y aseguró que recibió poca ayuda en la crianza de sus hijos, los gemelos Emme y Max, fruto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony.

Lopez asistió al episodio del lunes 15 de junio del podcast “Smartless” de Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett. Durante la charla celebró el hecho de que sus dos hijos se graduaron de la secundaria e ingresaron a la universidad de su elección.

“Ahora puedo reflexionar sobre mi vida, apreciarla por lo que es y por lo que he creado para mí, y ser realmente feliz. Mis dos hijos fueron admitidos en todas las universidades a las que querían ir. Ambos obtuvieron becas y van a estudiar donde desean”, dijo la cantante en el podcast.

Luego la actriz y productora señaló que no tuvo ayuda en la crianza de sus hijos, dejando ver que Marc Anthony no influyó en la crianza de los gemelos.

“Pensé: ‘¡Lo hiciste todo tú solito!'”,. “Eso es genial. Como si hubieras tenido muy poca ayuda, ¿sabes?”, dijo.

Jennifer Lopez y Marc Anthony estuvieron juntos durante siete años antes de su separación en 2011. De ese matrimonio tuvieron dos hijos. Sin embargo, Marc Anthony ya tenía tres hijos de relaciones anteriores.

El cantante es padre de Arianna, de 31 años, Chase, de 35, Cristian, de 25, y Ryan, de 22; los dos últimos, fruto de su relación con la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres. Marc Anthony está casado con la modelo paraguaya Nadia Ferreira y en 2023 dieron la bienvenida a su primer hijo juntos. A principios de este año anunciaron que están en la espera de su segundo bebé. El artista suma en total ocho hijos, incluyendo el bebé que espera con Nadia Ferreira.

Luego de su matrimonio con Marc Anthony, Jennifer Lopez retomó su romance con el actor Ben Affleck y se casaron en 2022. Sin embargo, el matrimonio duró dos años, formalizando su divorcio en 2024. Durante su participación en el podcast, Jennifer López reflexionó sobre cómo se sintió tras su divorcio y cómo se obligó a sí misma a resolver sus asuntos y seguir adelante.

“Después de mi último divorcio, simplemente me senté, cancelé mi gira y me dije: ‘Tienes que aclarar tus ideas de una pu– vez. ¿Qué te pasa? Olvídate de todos los demás. Aquí no hay nadie a quien culpar excepto a ti misma, de alguna manera’”, dijo Lopez en el podcast.

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