Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo disparan rumores de romance

Shakira sigue siendo noticia, aunque esta vez por un motivo muy distinto a la música. Ahora, unas fotografías junto al actor mexicano, Manuel García-Rulfo, encendieron las especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Las imágenes, publicadas por el medio DeuxMoi, muestran a ambos saliendo del exclusivo Sunset Tower Hotel, en Los Ángeles. La cantante y el intérprete fueron captados en un ambiente distendido, sonrientes y aparentemente disfrutando de un momento de tranquilidad lejos de los escenarios y los sets de grabación.

El encuentro ocurrió en medio de la gira estadounidense de la barranquillera, “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que continúa desarrollándose tras su participación en la ceremonia de apertura del Mundial 2026.

La aparición que generó la especulación

Aunque ni Shakira ni Manuel García-Rulfo han hecho comentarios sobre las fotografías, la cercanía que reflejan las imágenes fue suficiente para que las redes sociales comenzaran a preguntarse si entre ambos existe algo más que una amistad.

Para la ocasión, la artista lució un atuendo casual compuesto por jeans, una blusa de tirantes, chaqueta de cuero y botines de plataforma. El actor, por su parte, optó por una camiseta y pantalones de mezclilla, manteniendo el tono relajado de la salida.

Desde el final de su mediática relación con Gerard Piqué, la cantante ha sido vinculada sentimentalmente con varias figuras reconocidas. Entre los nombres que han aparecido en los rumores se encuentran Tom Cruise, Lewis Hamilton y Jimmy Butler.

Mientras tanto, García-Rulfo también estuvo recientemente en los titulares por su relación con la actriz Audrey McGraw.

El actor mexicano que conquistó Hollywood

Originario de Guadalajara, Jalisco, Manuel García-Rulfo nació el 25 de febrero de 1981 y ha construido una carrera sólida en la industria cinematográfica estadounidense durante los últimos años.

El proyecto que lo catapultó a la fama internacional fue su papel como Mickey Haller en la serie de Netflix “The Lincoln Lawyer”, producción que le permitió llegar a una audiencia global y consolidarse como uno de los actores mexicanos con mayor presencia en Hollywood.

Su trayectoria también incluye participaciones destacadas en películas como “The Magnificent Seven”, “Murder on the Orient Express”, “Death on the Nile”, “Sicario: Day of the Soldado”, “6 Underground” y “A Man Called Otto”.

Más recientemente, formó parte de “Pedro Páramo”, la adaptación cinematográfica producida por Netflix que volvió a ponerlo en el centro de la industria audiovisual.

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