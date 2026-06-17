Emergencia en vuelo de Puerto Rico a Nueva York: avión de Delta escoltado por FDNY

Un vuelo de Delta Airlines que volaba de San Juan (Puerto Rico) a Nueva York logró aterrizar ayer en el Aeropuerto John F. Kennedy (JFK) sin incidentes tras recibirse informes de que el avión tenía los neumáticos delanteros desinflados.

Según funcionarios del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el vuelo 1966 de Delta aterrizó de forma segura en su destino, donde fue escoltado sin contratiempos hasta la puerta A14 del Terminal 4 del aeropuerto JFK, el más grande de Nueva York.

Las autoridades informaron que acudieron al lugar 46 unidades y 141 efectivos de bomberos y servicios de emergencia médica. Señalaron que no hubo heridos y que la situación quedó bajo control poco después de las 5:00 p.m. del martes, reportó ABC News.

Abordo viajaban 170 pasajeros. En un comunicado, Delta confirmó que hubo “ciertos daños en un neumático, pero no se trató de una situación grave, ya que el equipo de mantenimiento determinó que la aeronave estaba en condiciones de continuar rodando hasta la puerta de embarque para el cambio de neumático, en lugar de tener que realizarlo en la propia pista de rodaje”.

A veces los pilotos reciben alertas en la cabina sobre posibles problemas con el tren de aterrizaje; por precaución, en esos casos notifican a la torre de control para solicitar que los equipos de emergencia permanezcan en alerta. En este caso, ello dio lugar a un despliegue de emergencia de nivel dos de FDNY, indicó CBS News.

El 22 de marzo un avión de AirCanada chocó fatalmente con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia (LGA), causando la muerte de los dos pilotos.

El 20 de abril dos vuelos comerciales estuvieron a punto de colisionar intentando aterrizar en el aeropuerto JFK. El 4 de mayo un avión privado se acercó a un vuelo regional de Delta Air Lines cuando ambos se aproximaban para aterrizar en el mismo aeropuerto, apenas un día después de que un avión de United Airlines colisionara con un camión de carga y un poste de luz en la autopista New Jersey Turnpike mientras realizaba su aproximación al Aeropuerto Internacional Newark Liberty.