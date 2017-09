Historias de niños migrantes en El Museo del Barrio

El Museo del Barrio dedica el mes de septiembre a la odisea de los niños migrantes, incluyendo un panel de discusión y un sábado familiar

Desplazados por las guerras, la violencia, la necesidad de supervivencia, los gobiernos autoritarios, son los que mayor impacto sufren durante las migraciones y conforman aproximadamente un 13% de la cifra total de inmigrantes en el mundo. Sin embargo, “sus perspectivas e historias a menudo pasan inadvertidas y sus experiencias son invisibilizadas”, dice Maite Besaguren, Directora de Educación y Programas Públicos de El Museo del Barrio.

Se trata de los niños migrantes, a los que El Museo del Barrio, en colaboración con Colectiva Infancias y una red internacional de antropólogos y fotógrafos, dedica Dreaming Up North: Children on the Move Across the Americas (Soñando en el Norte: Niños en movimiento a través de las Américas), una muestra temporal que se exhibirá en su Galería Cuéntame, que reúne testimonios gráficos, orales y escritos de la experiencia de los niños que atraviesan por esta tragedia de los desplazamientos, “con el fin de fomentar el entendimiento de este fenómeno transnacional a través de sus propias voces y recuerdos”.

La exhibición, que se inaugura el domingo 3 de septiembre, estará abierta al público hasta el 30 de este mes, e incluye los testimonios y el material recolectado por un equipo de seis antropólogos y tres fotógrafos en refugios humanitarios, centros de detención y casas de tránsito con niños oriundos de seis paises latinoamericanos, así como su vida cotidiana y sus planes futuros en Estados Unidos.

Como parte de esta iniciativa mensual enfocada en la inmigración, se realizarán diferentes actividades colaterales gratuitas, como un conversatorio con un panel de expertos el sábado 9 de septiembre, de 1:00 a 3:00 pm, entre los que se incluyen la antropóloga mexicana Valentina Glockner Fagetti; la profesora Nara Milanich, de Barnard College; la fotoperiodista y documentalista mexicana Cinthya Santos Briones; junto a Sarah Gallo, profesora de la Universidad Estatal de Ohio.

Celebrando la Inmigración

Regresa el Supersábado de El Museo del Barrio, y este 16 de agosto, de 12:00 a 5:00 pm, el tema será Inmigration Celebration, enfocando su programa en el impacto positivo de la inmigración en el país y en nuestras comunidades, con el objetivo de promover un mensaje de tolerancia y unidad. Dentro de las actividades se incluyen talleres de arte y movimiento, un concierto en vivo con la cantante de folk argentina Juana Molina.

Además, las familias con niños autistas están invitadas a la inauguración del Súper Sábado Early Birds, de 11:00 a 12:00, un hora antes de que abra al público general, en la que podrán explorar El Museo a través de visitas guiadas sensoriales y talleres manuales diseñados especialmente para niños dentro del espectro del autismo. Para reservar su espacio, pueden escribir a educationprograms@elmuseo.org o llamar al 212-831-7272.

El Museo del Barrio está ubicado en 1230 Fifth Avenue entre las calles 104 y 105 en la ciudad de Nueva York, y esta abierto al público de miércoles a sábado, de 11:00 am a 6:00 pm, y los domingos de 12:00 pm a 5:00 pm. Admisión sugerida.