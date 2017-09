Netflix y el director de La La Land preparan un nuevo musical

Se trata de una serie de ocho episodios que se rodará en París

El anuncio llenó de felicidad a los amantes del género: Netflix prepara un nuevo musical que contará con la dirección de Damien Chazelle , el director de las aclamadas Whiplash y La La Land.

Según informó la compañía durante el Festival de Venecia, la serie, que llevará por título The Eddy, será un drama musical que tiene como escenario a la ciudad de París y que contará las desventuras del dueño de un club de música, la banda del local y de los habitués del lugar.

Según se anunció, Chazelle estará a cargo de dos de los ocho episodios de la serie, además de colaborar con los guiones. “Siempre soñé con filmar en París, así que estoy doblemente emocionado con el proyecto y su historia, y feliz de haber encontrado una casa en Netflix”, declaró el realizador a la prensa.

También trascendió que Alan Poul (Six Feet Under, The Newsroom) estará a cargo de la producción y que la música original será del compositor Glen Ballard.

Esta es la segunda gran apuesta del gigante del streaming por el género musical. La primera, The Get Down, buceaba en los inicios del hip hop y la música disco, pero pese a su millonario presupuesto no consiguió seducir a la audiencia.