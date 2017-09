Respuesta a “Dreamers” a las 16 preguntas más frecuentes sobre DACA

¿Cuándo expire su protección serán deportados? ¿Tienen alguna otra opción? Son parte de las dudas

El Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer las 15 preguntas más frecuentes sobre DACA, a raíz de la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de terminar este programa que beneficia a unos 800,000 jóvenes.

1. ¿Por qué el DHS eliminará DACA?

Teniendo en cuenta las sentencias judiciales federales en litigios en curso, y la carta del 4 de septiembre de 2017 del fiscal general (Jeff Sessions), está claro que el programa debe ser terminado.

2. ¿Qué pasará con los actuales beneficiarios de DACA?

Los actuales beneficiarios de DACA, incluyedo la Autorización Temporal de Empleo, se mantienen vigentes hasta que expiren, a menos que sean revocadas. Estos beneficios son, general, por dos años.

3. ¿Qué pasará con quienes acaban de iniciar el proceso de DACA y la respuesta está pendiente?

La Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) revisará caso por caso, debido a los costos administrativos. Esta revisión incluye DACA y la Autorización Temporal de Empleo, aceptadas hata la fecha del memorando (5 de septiembre).

4. ¿Qué pasa con quienes tienen la renovación de DACA pendiente?

A fin de anticipar costos administrativos, USCIS revisará caso por caso aquellas solicitudes de renovación recibidas hasta el 5 de septiembre de este año, y para aquellos beneficiarios cuyo permiso se expira entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018, tienen hasta el 5 de octubre de 2017 para realizar el trámite, incluida la Autorización Temporal de Empleo.

5. ¿Hay tiempo para que los actuales beneficiados con DACA presenten su solicitud de renovación?

USCIS sólo aceptará las solicitudes que se describen en la anterior pregunta, incluyendo los permisos laborales.

6. ¿Qué sucede cuando los beneficios de DACA de un joven expiran durante los próximos dos años? ¿Se considerarán como indocumentados?

La ley actual no otorga ningún estatus legal a las personas que son actualmente beneficiadas con de DACA. A estas personas se les permite estar en EEUU bajo el programa DACA. Cuando su periodo de Acción Diferida expire o termine, ya no se podrá extender ese periodo y esas personas no serán elegibles para un empleo legal. Sólo el Congreso tiene la autoridad para modificar las actuales leyes migratorias.

7. Una vez que un joven no esté protegido por DACA, ¿será reportado a ICE para su deportación?

La información proporcionada a USCIS en las solicitudes de DACA no se proporcionará a ICE y a CBP para los procedimientos de deportación, a menos que el solicitante cumpla con los criterios para la emisión de un aviso de comparecencia o una referencia a ICE bajo los criterios establecidos en la Notificación de USCIS para Orientación (www.uscis.gov/NTA). Esto puede ser modificado, reemplazado o rescindido en cualquier momento sin previo aviso, y no tiene como objetivo, ni puede ser invocado, para crear reclamar un derecho o beneficio, sustantivo o procesal, ejecutado por ley por cualquier institución que persiga un asunto administrativo, civil o penal.

8.- ¿Aquellas personas que hayan solicitado DACA, pero no hayan obtenido el beneficio, serán reportadas por USCIS a ICE con fines de deportación?

En general, la información proporcionada en las solicitudes de DACA no se proporcion proactivamente a otras entidades encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias, a menos que el solicitante signifique un riesgo para la seguridad nacional o cumpla los criterios de la emisión de un aviso de comparecencia o una remisión a ICE bajo los criterios de esa dependencia. Esto puede ser modificado, reemplazado o rescindido en cualquier momento sin previo aviso; su objetivo mno es crear derechos, ni puede ser invocada como tal para ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, ejecutado por ley por cualquier dependencia en cualquier asunto administrativo, civil o penal.

9. ¿Puede una protección de DACA darse por terminada antes de que expire?

Sí. DACA es un ejercicio de Acción Diferida que es una forma de discreción de la fiscalía. Por lo tanto, el DHS continuará ejerciendo su facultad discrecional para terminar o negar esa acción (de deportación) en cualquier momento cuando los oficiales de inmigración determinen que la terminación o la denegación es apropiada.

10.- ¿Pueden los beneficiarios de DACA renovar su Autorización de Empleo si perdieron, les robaron o fue destruido el documento que avala su vigencia?

Si se pierde, fue robado o destruido una Autorización de Empleo válidad, el beneficiario solicitar el reemplazo presentando un nuevo Formulario I-765.

11.- ¿Los beneficiario de DACA pueden viajar fuera de los Estados Unidos mientras su protección sea válida?

A partir del 5 de septiembre de 2017, el USCIS no aprobará más solicitudes nuevas de Form I-131 para libertad condicional anticipada bajo estándares asociados con el programa DACA. Aquellos con una protección válida mantendrán el beneficio hasta que expire. Sin embargo, el CBP conservará la autoridad que siempre ha ejercido para determinar la admisibilidad de cualquier persona que se presente en la frontera. Además, USCIS conserva la autoridad para revocar o terminar un documento anticipado de libertad condicional en cualquier momento.

12.- ¿Qué pasará con las personas que tienen solicitudes pendientes de libertad condicional anticipada asociadas con DACA para viajar fuera de los Estados Unidos?

El USCIS cerrará administrativamente todas las solicitudes de Formulario I-131 pendientes de libertad condicional anticipada bajo los lineamientos de DACA y reembolsará todos los cargos asociados.

13.- ¿Cuántas solicitudes de DACA están actualmente pendientes que serán afectadas por este cambio? ¿Tiene un desglose de estos números por estado?

Hasta el 20 de agosto de 2017, hubo 106,341 solicitudes pendientes, 34,487 iniciales y 71,854 renovaciones. En la actualidad no se dispone de los desgloses por estado.

14. ¿Hay un periodo de gracia para los beneficiados con DACA dejen el país una vez que concluya la validez de esa protección?

Como se indicó anteriormente, una vez que expire el DACA y la Autorización Temporal de Empleo, esa persona ya no se considera con estatus legal en los Estados Unidos y no está autorizada para trabajar. Aquellos beneficiarios cuyo permiso se expira entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018, tienen hasta el 5 de octubre de 2017 para realizar el trámite, incluida la Autorización Temporal de Empleo.

15. ¿Cuántos DACA y Autorizaciones Temporales de Empleo expiran en 2017, 2018 y 2019?

De agosto a diciembre de 2017, 201,678 personas tendrán sus DACA / Autorización de Empleo por expirar. De estas personas, 55,258 ya han presentado solicitudes de renovación.

En el año fiscal 2018, los permisos de 275,344 personas expirarán. De estas 275,344 personas, sólo 7,271 han presentado solicitudes de renovación a USCIS.

De enero a agosto de 2019, hay 321,920 personas cuyo DACA expirará. De estas, sólo ocho han presentado solicitudes de renovación.

16. ¿Cuáles eran los requisitos para aplicar para DACA?

Las personas con las siguientes características eran factibles de obtener el beneficio: