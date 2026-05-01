Conciertos gratuitos en mayo en el Pier 17 en Manhattan

Quienes siguen de cerca la movida musical en Nueva York ya tienen un plan fijo desde mayo, con la serie de conciertos del Pier 17, que vuelve con su programación más grande hasta ahora.

La azotea del Seaport, conocida por sus vistas directas al East River y por la sensación de estar en un punto privilegiado de la ciudad, recibirá más de 60 espectáculos que ocuparán buena parte del calendario cultural hasta octubre.

The Rooftop at Pier 17 se ha convertido en un clásico del verano. Los 27,870 metros cuadrados del recinto, y su capacidad para 3,500 personas, permiten que cada presentación se viva como un pequeño festival en altura. La experiencia combina música, paisaje y un ambiente que se ha vuelto muy buscado temporada tras temporada.

Artistas, fechas y un cartel que crece

La primera parte del calendario ya está definida, con artistas que cubren distintos géneros. MIKA inaugura la temporada el 2 de mayo, seguido por LASZEWO el día 9. Bilmuri tomará el escenario el 15, mientras que Belle & Sebastian ofrecerán dos noches consecutivas, el 22 y 23. Nate Smith estará el 28, Iration llegará el 29 y Chet Faker cerrará el mes el día 30.

La lista continúa en junio con Turnpike Troubadours, Twinsick, Tash Sultana, Lupe Fiasco, The Warning, moe. y Umphrey’s McGee, Ty Myers, Jimmy Eat World, Young the Giant, Reggae Fest Blaze, The Breeders, Dark Star Orchestra y Everyday People con DJ mOma.

Julio incluye a Poppy, Trombone Shorty & Orleans Avenue, Billy Currington junto a Kip Moore, Greensky Bluegrass, Passion Pit, Wolf Alice y Jesse Welles. Agosto suma a Audien, KALEO, Koe Wetzel, Yacht Rock Revue, Max McNown, 3BALLMTY y DJ Levi. En septiembre será el turno de Sam Barber y en octubre el de San Holo.

A estos nombres se añadirán otros artistas a lo largo de la temporada, algo habitual en este ciclo que mantiene vivo el anuncio de novedades casi cada semana.

Opciones para mejorar la experiencia

Además de la programación, el espacio incorpora varias formas de personalizar la visita. Heineken Silver Zone funcionará como un sector reservado frente al escenario con puestos exclusivos de comida y bebida.

Quienes opten por Liberty Club tendrán entrada rápida, servicio gastronómico incluido, bar completo y áreas de descanso amplias. Patrón Patio ofrecerá un punto elevado de dos plantas en el costado sureste de la azotea, dedicado a cócteles elaborados con tequila Patrón.

Entre las novedades se incluyen taquillas de alquiler para resguardar pertenencias y un fotomatón, dos comodidades pensadas para hacer más práctico el paso por el recinto.

La gran noticia es que la serie no cerrará con el final del verano. La cubierta climatizada del techo permitirá extender los conciertos hasta octubre, lo que convierte esta edición en la más larga que haya tenido el Pier 17.

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