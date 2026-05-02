Dos mujeres ultimadas en pocas horas, una de ellas en restaurante Wendy’s: joven indocumentado arrestado en Nueva York

Rony Yahir Alvarenga Rivera, joven salvadoreño de 22 años, fue identificado como la persona que se entregó a la policía tras presuntamente haber apuñalado mortalmente a dos mujeres entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en Long Island (NY).

El sospechoso y las mujeres eran compañeros de una vivienda, donde alquilaban habitaciones, pero la policía no ha revelado cuál podría ser el posible móvil de los crímenes.

Autoridades del condado Nassau acudieron a un restaurante Wendy’s en Austin Boulevard, en Island Park, poco después de las 12:30 a.m. del viernes y encontraron a una mujer muerta afuera del establecimiento. Según las autoridades, la víctima había laborado allí durante años y Alvarenga -quien era su compañero de trabajo-, la atacó mientras ella sacaba la basura. Fue identificada por parientes como Ana María de Aguilla Córdova, de 42 años.

“Cuando los agentes acudieron al lugar observaron a una persona tendida en el suelo, con sangre. Los agentes le prestaron primeros auxilios y declararon fallecida a la mujer de 42 años”, dijo el detective George Darienzo.

El sospechoso fue detenido cerca de un establecimiento 7-Eleven en Lynbrook, a 5 millas de distancia del Wendy’s. El gerente de ese negocio relató que el joven se mostraba angustiado y le pidió a un empleado que avisara a la policía. “Los agentes respondieron al llamado y ese individuo declaró que había matado a alguien esa noche”, señaló Darienzo. “Se produjo una breve conversación y se procedió a la detención”.

Posteriormente los agentes descubrieron a la otra víctima en West Mineola Avenue, en Valley Stream, pero es posible que este crimen haya sido cometido antes, la noche del jueves, según la policía. Las autoridades encontraron allí a una mujer de 32 años con heridas de arma blanca en el cuello y el torso, similares a las lesiones de la otra víctima, destacó News 12. Esta mujer no ha sido identificada. “Ambas mujeres fueron asesinadas con múltiples puñaladas en el cuello y el torso”, afirmó Darienzo.

Aguilla Córdova era madre de dos hijos, relató su sobrina, Nicole Lama, a CBS News. “Queremos justicia, porque esto es una locura”, afirmó visiblemente consternada. “Todo el mundo la describe como una buena persona. No tenía enemigos. No sabemos qué fue lo que sucedió”, agregó.

Las autoridades informaron que Alvarenga había ingresado al país de manera irregular, siendo un menor sin acompañanate en 2016 “Nuestros corazones están con las dos personas que fueron asesinadas”, dijo Bruce Blakeman, ejecutivo del condado Nassau y candidato republicano a la gobernación de Nueva York. “Pero quiero recalcar que esto no tenía por qué haber sucedido”.

Dos mujeres “Podrían haber tenido vidas muy productivas y felices. Pero ya no están con nosotros debido a políticas fallidas del pasado”, dijo en referencia a la aparente permanencia de Alvarenga en el país sin documentos migratorios.