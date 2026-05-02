Diego Luna se suma al elenco del live action de “Tangled”

La agenda de proyectos de Diego Luna vuelve a cruzarse con la de Disney, esta vez gracias a “Tangled”, la versión con actores que continúa sumando nombres a medida que avanza su desarrollo.

La producción incorporó al intérprete mexicano para un papel que, según reveló la revista “The Hollywood Reporter”, no existía en la historia animada estrenada en 2010. La descripción del personaje permanece fuera del dominio público debido a la estricta confidencialidad que rodea el proyecto.

Ese hermetismo no ha impedido que el entusiasmo del público crezca, especialmente porque el live action ya tenía confirmados a sus protagonistas desde hace algunos meses.

La actriz australiana Teagan Croft, conocida por la serie “Titans”, será la encargada de interpretar a Rapunzel, mientras que Milo Manheim asumirá el rol de Flynn Rider. Manheim viene de la franquicia “Zombies” y fue seleccionado tras un proceso internacional de audiciones que se extendió por varios meses.

Un equipo creativo robusto y un rodaje programado

La interpretación de la antagonista recaerá en Kathryn Hahn, quien dará vida a la icónica Mother Gothel. Su fichaje fue celebrado ampliamente por los seguidores de la película animada, en parte por su presencia reciente dentro del universo de Marvel.

La dirección estará en manos de Michael Gracey, quien ya dejó su sello en “The Greatest Showman” y en la biografía musical “Better Man”, centrada en la vida de Robbie Williams. De acuerdo con la información publicada por la revista estadounidense, Gracey planea conservar los números musicales que marcaron la versión animada.

El guion lleva la firma de Jennifer Kaytin Robinson y Michael Montemayor, mientras que la producción quedó a cargo de Kristin Burr, conocida por su trabajo en “Cruella”. La supervisión creativa recae en Jessica Virtue, ejecutiva de Disney Live Action.

El inicio del rodaje está previsto para junio de 2026 en España. Disney todavía no ha anunciado la fecha de estreno, aunque el avance en el armado del reparto permite anticipar que la película avanza con paso firme.

El regreso de Diego Luna a una producción de Disney no es algo nuevo, tras haber estado en la serie Andor, parte del universo de Star Wars. En ese proyecto encabezó el elenco y recibió elogios de la crítica, además de nominaciones a premios internacionales.

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