Gobierno de Trump advierte a jóvenes DACA de posible deportación

Una vez concluido el permiso de la Acción Diferida, los beneficiarios no tendrían documentos legales en EEUU

El Departamento de Seguridad Nacional sugirió a los 800,000 beneficiarios de DACA prepararse para no tener este beneficio, incluso para una eventual deportación.

“El Departamento de Seguridad Nacional urge a los beneficiarios de DACA a utilizar el tiempo que les queda en sus autorizaciones de trabajo para preparar y arreglar su partida de los Estados Unidos, incluyendo sus documentos de viaje, o aplicar para aquellos beneficios a los que pudieran ser elegibles”, señala uno de los puntos en un documento que publicó CNN.

Sobre “el tiempo que les queda”, cabe aclarar que cada joven tienen una fecha de expiración del beneficio que dura dos años, por lo que dependerá de esa fecha que aparece en sus documentos.

Aquellas personas cuyos permisos terminan entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018, tienen hasta el 5 de octubre para renovarlo por dos años más y, en ese sentido, eso marcaría su nueva fecha límite.

Esto tampoco es necesariamente nuevo, ya que las leyes migratorias de los Estados Unidos indica que si una persona no tiene ningún tipo de permiso para estar en el país, como algún tipo de visa o residencia permanente, es considerada indocumentada, por lo que podría enfrentar una deportación.

El martes, el fiscal general Jeff Sessions anunció el fin de DACA y al hacerlo aseguró que el programa fue implementado en forma “unilateral” por el expresidente Barack Obama, para dar beneficio a “jóvenes indocumentados”, otorgándoles un número de seguro social y permitirles estudiar.

“En otras palabra, el Ejecutivo creó DACA deliberadamente, al margen de la orden legislativa que rechazó este tipo de programas que violan las leyes de imigración… fue un ejercicio inconstitucional de la autoridad ejecutiva“, expresó.

En la respuesta a las 16 preguntas más frecuentes sobre DACA, el DHS indica que las normas migratorias aplicarían igual para los actuales beneficiarios de ese programa.

Aquí las preguntas que tratan el tema.

¿Qué sucede cuando los beneficios de DACA de un joven expiran durante los próximos dos años? ¿Se considerarán como indocumentados?

La ley actual no otorga ningún estatus legal a las personas que son actualmente beneficiadas con de DACA. A estas personas se les permite estar en EEUU bajo el programa DACA. Cuando su periodo de Acción Diferida expire o termine, ya no se podrá extender ese periodo y esas personas no serán elegibles para un empleo legal. Sólo el Congreso tiene la autoridad para modificar las actuales leyes migratorias.

Una vez que un joven no esté protegido por DACA, ¿será reportado a ICE para su deportación?

La información proporcionada a USCIS en las solicitudes de DACA no se proporcionará a ICE y a CBP para los procedimientos de deportación, a menos que el solicitante cumpla con los criterios para la emisión de un aviso de comparecencia o una referencia a ICE bajo los criterios establecidos en la Notificación de USCIS para Orientación (www.uscis.gov/NTA). Esto puede ser modificado, reemplazado o rescindido en cualquier momento sin previo aviso, y no tiene como objetivo, ni puede ser invocado, para crear reclamar un derecho o beneficio, sustantivo o procesal, ejecutado por ley por cualquier institución que persiga un asunto administrativo, civil o penal.

¿Aquellas personas que hayan solicitado DACA, pero no hayan obtenido el beneficio, serán reportadas por USCIS a ICE con fines de deportación?

En general, la información proporcionada en las solicitudes de DACA no se proporcion proactivamente a otras entidades encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias, a menos que el solicitante signifique un riesgo para la seguridad nacional o cumpla los criterios de la emisión de un aviso de comparecencia o una remisión a ICE bajo los criterios de esa dependencia. Esto puede ser modificado, reemplazado o rescindido en cualquier momento sin previo aviso; su objetivo mno es crear derechos, ni puede ser invocada como tal para ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, ejecutado por ley por cualquier dependencia en cualquier asunto administrativo, civil o penal.