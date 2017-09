NYC seguirá apoyando a beneficiarios de DACA tras la rescisión del programa

Tengo un mensaje para el Presidente Trump: No se meta con nuestros vecinos. Como ciudad, no toleramos ningún agravio a nuestra gente. No nos gusta que nuestros vecinos sean señalados por ser lo que son. Ayer, el Presidente envió a Jeff Sessions, su fiscal general, a anunciar que su gobierno está dando fin al programa de Acción deferida para los llegados en la infancia. DACA, como es conocido, ha permitido que 800,000 menores indocumentados que llegaron a nuestro país continúen participando plenamente del sueño americano.

En todo Estados Unidos, pero especialmente en Nueva York —la ciudad de inmigrantes por excelencia— esta no es una política abstracta: Es una crisis que afecta personalmente a seres queridos, personas con las que vivimos y trabajamos. Esta mañana, ellos descubrieron que sus vidas están en el limbo, sin saber lo que les deparará el mañana.

Por ello, quiero decir unas palabras directamente a los 30,000 neoyorquinos que hoy se encuentran en peligro.

Nuestra ciudad está con ustedes.

En las diferentes situaciones en que colaboramos, o ustedes acuden a nosotros para solicitar ayuda o servicios, no vamos a preguntarles el estatus de su documentación.

En nuestra ciudad, ustedes seguirán teniendo acceso pleno a escuelas, hospitales, nuestro programa de identificación municipal IDNYC y todos los demás programas del gobierno de la Ciudad de Nueva York.

Queremos que sepan que el NYPD está aquí para protegerlos. La mejor fuerza policial del mundo no es ni será nunca una fuerza de deportación.

Si necesitan asesoría legal, llamen al 311. Estamos listos para ayudarlos.

Si tienen estatus de DACA y caduca antes del 5 de marzo de 2018, ustedes son elegibles para renovarlo siempre que lo soliciten hasta el 5 de octubre de este año.

Además, tengo una orden directa para todos los que sirven en el gobierno municipal: Queremos y necesitamos que ustedes vengan a trabajar mañana, prestándonos sus servicios. Agradecemos su servicio.

Este es un día de desconsuelo y terror para tantos, pero también es un momento para motivarnos a actuar. Creo que es un momento en el que se unirán los estadounidenses de cada estado, partido político y origen. DACA no sólo permitió que cientos de miles de buenas personas contribuyan a este país. También permitió que los estadounidenses formen un lazo indisoluble con ellos.

Acaso el Presidente no lo entiende, pero la mayoría de los estadounidenses, sí. Los afectados por la rescisión de DACA son tan americanos como Donald Trump. Son seres humanos y necesitan ser tratados con respeto. Existe un enorme deseo en este país de que haya una solución positiva al caos que el Presidente ha causado. Así que ahora debemos trabajar para encontrarla.

Lamentablemente, el Presidente Trump no entiende nada de esto. Así que lo enfrentaremos. Vamos a recurrir a los tribunales para evitar que arrebate la esperanza a gente buena y trabajadora que quieren ser parte de nuestro país —el único país que han conocido.

Vamos a defender a nuestros amigos y vecinos en todas las formas que conocemos. Haremos causa común con otras ciudades y estados para luchar por nuestros vecinos en casa y en Washington. Pediremos al Congreso que cree legislación para corregir los problemas que el Presidente Trump ha causado con su política insensata e inhumana.

Necesitamos la Ley federal DREAM, y la necesitamos ahora.

Como neoyorquinos, tenemos una responsabilidad especial en este caso. No somos perfectos, pero representamos algo importante en esta discusión. Debemos decir claramente y a viva voz que esta es la ciudad más grandiosa del mundo por nuestros inmigrantes, no a pesar de ellos.

Si quieren ver al sueño americano en acción, vengan a Nueva York. Tenemos la mayor cantidad de residentes inmigrantes que esta ciudad ha visto en un siglo, y un récord histórico de empleos. Esta es la ciudad grande más segura de nuestra nación, con descensos récord en la delincuencia — no a pesar de nuestras comunidades inmigrantes, sino porque nuestros policías y nuestra gente, sin importar su documentación, trabajan unidos.

Estoy aquí para decirles que la firma de un papel en Washington no puede cambiar la esencia de nuestra nación. Si trabajamos unidos, defenderemos nuestros valores y nuestros vecinos. Trabajemos hoy por todos esos niños orgullosamente americanos, muchos de quienes son orgullosamente niños de la Ciudad de Nueva York. Ellos nos hacen mejores y más fuertes. Ahora nos toca apoyarlos.

-Bill de Blasio es el alcalde de la ciudad de Nueva York