2 bebidas en ayunas para recuperar energía y regular tus hormonas

Comenzar las mañanas con una buena taza de café para despertarnos y combatir el cansancio, la falta de energía o la pesadez es una estrategia de miles de personas en la ciudad de Nueva York y el mundo. Sin embargo, esa fatiga puede ser factor hormonal o que se puede superar con bebidas de pocos ingredientes con un gran impacto en el metabolismo: agua, limón y sal.

La nutricionista Isabel García recomienda beber dos tipos de “cócteles” para activar la adrenalina e hidratar el organismo, sobre todo cuando comienza el verano en la Gran Manzana, que puede llegar a ser extremo. No se trata de cambios drásticos en tu rutina, sino de incluir otras fuentes de hidratación que aportan electrolitos y nutrientes al cuerpo.

Más allá del café: El secreto de los minerales en ayunas

La creadora de contenido nutricional comparte en sus redes el “CÓCTEL ADRENAL – El Shot 3-en-1”, una bebida sencilla de preparar para comenzar las mañanas controlando el cortisol y dando un impulso de energía natural. Además, comparte otra preparación que se deja desde la noche anterior con chía en remojo y, a la mañana siguiente, se le añade sal y limón para completar una mezcla reparadora hormonal.

García explica que hay síntomas que indican que algo no va bien: migraña, cansancio crónico y una digestión que no da más. La experta propone estas dos sencillas recetas ante estas señales que desvelan que “tu cuerpo te está pidiendo minerales a gritos, no más tazas de café que solo agotan tus glándulas suprarrenales”.

Las dos recetas científicas para recuperar tu energía

Aunque el café tiene múltiples beneficios para la salud y por sus niveles de cafeína brinda un impulso de energía, la especialista advierte que sus dos versiones están diseñadas con base científica para recuperar tu bioquímica desde la raíz:

Versión Express (Para cuando andas corriendo)

Ingredientes: Agua + jugo de limón + una buena pizca de sal marina integral .

Agua + jugo de + una buena pizca de . Preparación: Es muy sencilla, solo necesitas un vaso de agua, una pizca de sal marina (puede ser la sal rosada también) y un chorrito de limón.

“Con esta mezcla sencillamente apagas de golpe el dolor de cabeza y rescatas tus suprarrenales. Recuérdalo siempre: tomar en ayunas es el modo rápido de consumirlo en las mañanas”, explica la experta.

Versión Clínica Pro (El escudo completo)

La receta compartida por la nutricionista es bastante fácil de realizar:

Preparación nocturna: Se deja desde la noche anterior en remojo una cucharadita de chía con rodajas de pepino en el agua. El toque final: Al día siguiente, se agrega el limón y la sal marina. Mezcla: Se licúa muy bien antes de beber.

¿El beneficio masivo? El mucílago de la chía ayuda la flora intestinal, “el pepino aporta potasio biológico y la sal regula tu cortisol”. Además, el pepino aporta potasio y “la pizca de sal rescata tu cortisol, el escudo completo para mantenerte en el día hidratada y disminuir los niveles de cortisol naturalmente”.

García hace énfasis en que la hidratación real no es solo tomar agua, es darle a tus células los minerales que necesitan para funcionar.

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