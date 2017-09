Da a luz y lanza a recién nacida de edificio

La joven tuvo a su hija a escondidas de sus padres

ARGENTINA – Una joven de 18 años arrojó ayer a su beba recién nacida desde un primer piso y la mató. Se trata de un episodio confuso en el que aún no se sabe en qué estado psicológico se encontraba la madre, pero sí trascendió que la tuvo a escondidas de sus padres. La chica actualmente está internada en carácter de detenida, acusada del delito de “homicidio agravado”.

El episodio ocurrió en uno de los monoblocks del barrio de Santa Rita, en la localidad de Boulogne. Después de dar a luz, la tiró por una ventana a plena luz del día y cayó en el pulmón del edificio. Una vecina de la planta baja, alertada por sus perros que ladraban, se acercó al lugar y vio que había una beba recién nacida -con el cordón umbilical aún puesto- tirada en el suelo. Esta testigo llamó inmediatamente al 911.

La pequeña fue trasladada al Hospital Materno Infantil de San Isidro. A pesar de los esfuerzos que hicieron los médicos por salvarla, la beba murió ayer, a las 20.30, producto de las heridas.

Mariano, un vecino que trabaja con los chicos del barrio, contó que la joven ocultó su embarazo durante los últimos nueve meses a pesar de vivir junto a su madre, padrastro y hermanas. “Nunca noté su embarazo, nadie sabía que estaba embarazada, ni su familia”. Aunque sí se habían generado dudas acerca de su condición, el aumento de peso era muy leve y ella lo atribuía a un problema de tiroides. Al parecer nunca se hizo un control ginecológico.

Ayer cuando ocurrió el suceso, la madre le preguntaba de rodillas si realmente estaba embarazada. Mariano relató que enseguida la joven se quebró y confesó entre llantos: ´me salió algo y lo tiré porque no sabía qué era, no sé, no sé, no sé´. Había estado dos horas en el baño sola mientras paría a su hija, y cuando su padrastro le golpeó la puerta, la tiró por la ventana.