¿Esposo de Alejandro Tommasi hackeó las cuentas del actor?

Al parecer la hermana de Óscar Ruíz ayudó a ‘secuestrar’ las redes sociales de Tommasi y las ha utilizado de muy mala manera

Alejandro Tommasi culpa a su expareja Óscar Ruiz, a quien acusa de sacar notas falsas a través de sus cuentas de internet.

En exclusiva para el diario BASTA!, Tommasi aseguró que su exesposo tiene hackeadas sus redes sociales y las ha utilizado de muy mala manera, poniendo en evidencia al actor.

“Este cabr** sigue sacan do notas con mi Facebook, hablándole a mis compañeros, a los periodistas, diciéndoles cosas horribles de mí… que sepan que mis cuentas han sido robadas desde julio por la hermana de este cuate, que era quien manejaba mis redes, y él las está utilizando para difamar y sacar notas espantosas”, denunció.

Lo que más le preocupa al actor es que Óscar se está dirigiendo a sus amigos para insultarlos:

“Ya incluso me han hablado amigos míos para decirme; oye cómo es posible que escribas tantas groserías; y les digo que no soy yo, que la verdad es que me tienen hackeado todo”, comentó.

Alejandro ya tomó cartas en el asunto, ya puso la denuncia correspondiente:

“Ya di parte a la policía cibernética, tengo un folio y el ministerio público va girar una orden para que proceda con la gente que resulte culpable”, finalizó el actor.

¿SABÍAS QUE?

Óscar Ruíz acusó a su expareja de amenazarlo vía telefónica.