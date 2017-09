Maradona abrió su cuenta de Instagram y de inmediato creó polémica

Soy el técnico de FUJEIRA y no me importa el real Madrid ni el Barcelona y no porque no pueda llegar sino porque llegan los que tienen los mejores representantes. Quiero parar desde la FIFA que un técnico no pueda dirigir 4 equipos en un año.

