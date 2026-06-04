EE.UU. ataca nuevamente a presunta narcolancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

El Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque militar contra una lancha presuntamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales del Océano Pacífico, lo que provocó la muerte de sus dos tripulantes.

El organismo militar difundió un video a través de su cuenta en X que muestra el instante en el que un proyectil de alta velocidad impacta la nave, una acción que se enmarca dentro de la “Operación Lanza del Sur”, un plan operativo que el gobierno estadounidense mantiene activo en la región desde agosto de 2025.

On June 3, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking? pic.twitter.com/wCHvnSJf3O — U.S. Southern Command (@Southcom) June 4, 2026

Balance y frecuencia de la operación “Lanza del Sur”

Con estas dos muertes, la cifra de personas fallecidas en este tipo de procedimientos asciende a más de 200 en aproximadamente diez meses. Las fuerzas armadas estadounidenses incrementaron la frecuencia de sus despliegues en el Pacífico oriental y el mar Caribe, registrando una media de tres ataques semanales contra transportes marítimos bajo sospecha, informó EFE.

La Casa Blanca justifica el empleo de armamento y tácticas estrictamente militares, en lugar de procedimientos policiales convencionales, bajo el argumento de que las naves interceptadas pertenecen a organizaciones criminales transnacionales y redes de narcotráfico que el Estado cataloga como agrupaciones “terroristas”.

Antecedentes de las fuerzas militares

Las unidades operativas asignadas a la ejecución del plan “Lanza del Sur” representan los mismos componentes militares que efectuaron la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una misión realizada en Caracas el pasado 3 de enero.

Entretanto, organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han expresado dudas respecto a la legalidad de estas intervenciones armadas en alta mar.

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