Durante la conmemoración del 16 aniversario del ataque a las Torres Gemelas familiares revivieron el dolor; algunos se quejaron de no haber recibido reparación económica

Han pasado 16 años desde aquel fatídico martes 11 de septiembre cuando el terror se apoderó de la ciudad de Nueva York tras el ataque a las Torres Gemelas, que acabó con la vida de casi 3,000 personas, y el dolor sigue vivo en las familias de las víctimas.

Así lo confesó este lunes durante la ceremonia de conmemoración del aniversario del 9/11 la colombiana Luz América Piedrahita, quien asistió al evento en el Memorial del World Trade Center. Allí, desde las 8:46 de la mañana, a la misma hora que el primer avión impactó la primera torre en el 2001, la madre del socorrista Wilder Gómez Piedrahíta, escuchó uno a uno los nombres de las víctimas, incluído el de su hijo, y la tristeza se apoderó de ella.

“Este es un dolor muy duro que siempre estamos reviviendo, pero es una manera de decirle a nuestros hijos que aún pensamos en ellos”, aseguró la atribulada madre, quien se quejó de haber sido dejada al olvido, según ella, como ha pasado con muchas madres que no recibieron compensación económica.

“A mí no me dieron nada porque dijeron que según la ley solo las esposas y los hijos tienen derechos y a las mamás del 9/11 nos quitaron el derecho a compensación”, comentó la residente de Brooklyn. “Por él dieron 2.3 millones de dólares que dividieron entre mis dos nueras y el resto entre mis nietos, pero a mí me sacaron a un lado, como si no hubiera sufrido igual que el resto”.

La madre del socorrista, quien recordó con nostalgia que el pasado 9 de septiembre su hijo habría cumplido 54 años y que todavía guarda en su refrigerador un trozo del pastel con el que le cantó su último cumpleaños, agregó que sigue recibiendo terapias pero aún su tristeza no cesa.

“A nosotros nadie nos ayuda ya. Nos dejaron a un lado. Las terapias me las cubre mi seguro, pero nadie se acuerda de las mamás que seguimos teniendo este sufrimiento a diario”, agregó la colombiana, pidiendo que el gobierno federal les de algún tipo de auxilio.

“Muy bueno que nos hubieran dado por lo menos algo, especialmente a gente como yo, que vivíamos con ellos. Lo peor es que me he encontrado a muchas mamás que dicen que lucharon y tampoco recibieron nada”, dijo la madre de Wilder, a quien apodaban “el Chino” y quien llevaba varios años trabajando en el famoso restaurante Windows of the World. “Por el contrario, hasta la funeraria me estaba cobrando a mí una parte que les quedaron debiendo”.

Ileana Flóres, quien perdió en el ataque del 9/11 a su hermano Carlos “Rey” Lillo, quien era paramédico del Departamento de Bomberos, afirmó que ir a la conmemoración de la tragedia es una visita que hará hasta que tenga vida.

“Aquí él dio sus últimos pasos y para mí esto es un cementerio y vengo a sentirlo. No hay uno solo año que he faltado a la ceremonia por respeto a él”, comentó la boricua, quien agregó que después del ataque terrorista hoy Nueva York es una ciudad más segura.

A la ceremonia de conmemoración asistieron entre otros el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio, quien rindió homenaje a las víctimas.

“En el decimosexto aniversario del 11 de Septiembre recordamos a los primeros valientes y altruistas neoyorquinos que llegaron a responder (ante la emergencia) y a los neoyorquinos que perdimos ese día”, comentó el Alcalde, quien pidió no olvidar a quienes siguen sufriendo el dolor.

“Cuando los terroristas trataron de disminuir el sueño de Estados Unidos y el faro que es Nueva York, nos pusimos de pie más fuerte. Sin embargo, no podemos olvidar que muchas personas siguen sufriendo hoy en día, incluyendo los que acudieron primero a prestar ayuda y los trabajadores de la Zona Cero”, agregó De Blasio.

Entre tanto, el comisionado Policía, James O’Neill recordó que el Departamento de Bomberos perdió a más de 150 miembros y la NYPD a 132 oficiales de policía en el 9/11.

“Es importante que la gente sepa del sacrificio que ocurrió y la manera como seguimos y hay que pensar no solo en la gente que murió sino en las familias que todavía tienen que lidiar con ese dolor “, dijo O’Neill.

Además de la ceremonia principal, alrededor de la ciudad hubo otras actividades de conmemoración del 9/11 como reuniones en cuarteles de bomberos y un rally de motos en el Javits Center.

“En el día más oscuro de nuestra historia, vimos lo mejor de Nueva York”, comentó en uno de los cuarteles el gobernador Cuomo, al tiempo que anunció una nueva legislación que extiende los días de enfermedad a los socorristas. “El 9/11 no terminó el 11 de septiembre, la gente sigue enfermándose y muriendo. Es por eso que estamos extendiendo la licencia por enfermedad ilimitada para los que atienden (esas emergencias)”, dijo Cuomo.