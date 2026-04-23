Trump ordena “disparar y destruir” cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho de Ormuz

NUEVA YORK – El presidente Donald Trump ordenó a la Armada de Estados Unidos “disparar y destruir cualquier embarcación” que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

“He ordenado a la Marina de los Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación —por pequeña que sea (¡todos sus buques de guerra, los 159, están en el fondo del mar!)— que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber vacilación alguna”, compartió el presidente en una publicación en Truth Social este jueves.

Trump además ordenó aumentar los esfuerzos para despejar las minas existentes.

“Además, nuestros ‘barreminas’ están despejando el estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que dicha actividad continúe, ¡pero a un nivel triplicado!”, añadió Trump.

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