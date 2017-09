A Trump le pesa tomar esta importante decisión

De hacerlo, su hija Ivanka no estaría muy contenta

El presidente Donald Trump tiene que tomar una decisión importante que podría dañar su relación con su hija Ivanka Trump.

Y es que sus abogados lo están presionando para que retire a Jared Kushner de la Casa Blanca, debido a sus nexos con el gobierno ruso, luego de que se revelara su reunión con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak.

El mandatario no ha tomado una decisión definitiva, sobre todo porque una parte de sus abogados lo siguen presionando, informó The Wall Street Journal, aunque otros no están de acuerdo.

“Yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Creo que es absurdo… yo dejé claros mis puntos de vista”, contó John Dowd, uno de los primeros abogados se integró al equipo de defensa del presidente para atender el “Rusiagate”.

Dowd defendió a Kushner y se refirió a él como “un gran chico… un verdadero caballero, un placer trabajar con él”, indicó el diario.

Otra fuente consultó que el presidente Trump defiende a Kushner y no cree que deba irse, pero la presión de algunos de sus abogados continúa.

Kushner es señalado por reuniones con Kislyak, a quien incluso le habría ofrecido “un canal especial” de comunicación con a Casa Blanca.

Para el exdirector de la CIA, John McLaughlin, el tipo de contactos del yerno del presidente Trump con los rusos, sólo pueden llevar a una conclusión: “Esto puede ser espionaje”.