Próximos pasos para DACA

Este pasado 5 de septiembre, el presidente Trump rescindió el programa de Acción Diferida por Llegadas durante la Niñez, (DACA) que permite a ciertos menores vivir y trabajar en los Estados Unidos y los protege temporalmente de la deportación

Actualizaciones desde el 5 de septiembre 2017

Solicitudes iniciales para DACA que se presenten desde o después del 5 de septiembre de 2017 no serán aceptadas o procesadas. Si su solicitud fue aceptada al partir del 5 de septiembre, todavía será procesada. Cualquier beneficiario de DACA con un permiso que expirará entre hoy y el 5 de marzo de 2018, puede aplicar por una renovación de dos años, que necesita ser aceptada para el 5 de octubre de 2017. Consulte con un abogado de inmigración lo más antes posible. Permisos que expiran el 6 de marzo 2018 o después no serán renovables. Employment Authorization Documents (EADs), o permisos de trabajo, son válidos hasta que expiran.

Desde el 5 de septiembre de 2017, no habrán nuevos permisos de viajar para los beneficiarios de DACA. Las solicitudes por permiso de viajar que están pendientes no serán procesadas y los costosserán devueltos. ¡Si usted está afuera de los Estados Unidos con permiso de viajar, regrese lo antes posible! Si a usted le concedieron un permiso de viajar, pero aun no ha viajado, hable con un abogado de inmigración antes de viajar fuera del país. USCIS puede terminar su permiso en cualquier momento y la Patrulla Fronteriza puede determinar quién puede entrar al país

Es importante saber sus derechos durante este tiempo.

Usted no tiene que decirle a su empleador que DACA ha terminado, ni tienen derecho a saber que usted es un beneficiario de DACA. Usted tiene permitido trabajar hasta que expire el permiso y su empleador no puede despedirlo o cambiar su estado de empleo hasta que expire su permiso. Su número de seguro social permanecerá válido para toda la vida, incluso cuando se termina su estatus de DACA. Puede usarlo para actividades bancarias, y educación. Si aún no tiene uno, ¡solicite uno!

Si usted es detenido o interrogado por ICE, tiene derecho a permanecer en silencio. ICE no puede ingresar a su hogar o lugar de trabajo sin una orden judicial válida y firmada por un juez, o sin su permiso.

Próximos pasos para tomar

Si puede obtener una licencia o identificación del estado donde vive con DACA, hágalo inmediatamente. Obtenga formularios alternativos de identificación también, como tarjetas de identificación municipales, tarjetas de membrecía. Obtenga asesoría legal: Llame la línea para Nuevos Americanos a 1-800-566-7636 para obtener una referencia a un representante legal de confianza, especialmente si está en procedimientos de deportación.

Si tiene hijos, asegúrese de planear para que alguien cuide de ellos si es detenido. Asegúrese de ahorrar dinero y planee cómo pagar la renta, el carro y otros pagos si pierde su trabajo. Organice y haga copias de todos sus documentos y guárdelos en un lugar seguro. Evite el contacto con la policía que podría culminar en arresto. Asegúrese de consultar a un abogado de inmigración antes de tomar una declaración de culpabilidad a cualquier acusación.

Asegúrese de seguir las organizaciones de confianza para mantenerse informado y para evitar ser estafado.

-Mario Russell, Esq. Es abogado de inmigración y Director de Servicios de Inmigrantes y Refugiados para Caridades Católicas, NY