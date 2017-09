Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana disfruta de un concierto de música urbana con J Balvin, de una noche de jazz latino de la mano del pianista Eddie Palmieri y del tradicional Festival de San Gennaro en Little Italy

Jueves 14

Festival de San Gennaro

Desde hoy y hasta el día 24 de este mes explora la cultura italiana a través del Festival de San Gennaro, esta tradicional celebración neoyorquina que cumple 91 años. La fiesta anual que se prolonga por 11 días, incluye procesiones religiosas, coloridos desfiles, música en vivo y sobre todo una extensa variedad de platos de la cocina italiana. Una de las más deliciosas actividades de este evento es una competencia de cannolis. El día clave del programa es el martes 19, día oficial del referido patrón de Nápoles. Ese día se realizará una misa en la iglesia Most Precious Blood, seguida por una procesión religiosa. En las calles de Little Italy (Mulberry Street), en Manhattan. Desde las 11:30 a.m. hasta las 11 p.m., de domingo a jueves. Viernes y sábado hasta la medianoche.

Una noche de licores con el ‘Craft Spirits’

Disfruta de una tarde de bebidas espirituosas durante la celebración de la quinta edición de Craft Spirits, este evento regresa a la ciudad cargado de destilerías, expertos y amantes de las bebidas espirituosas. Craft Spirits, organizado por Flaviar, club de bebidas virtual, propone un recorrido a través de historias y sabores que van desde Kentucky hasta Australia, y que se complementan con exquisitos platos para maridar con bebidas. Craft Spirits ofrecerá más de 30 marcas para explorar. Las entradas incluyen una copa y luz verde para probar todas las bebidas y comidas. En Houston Hall, 222 W. Houston Street, desde las 6 hasta las 9 p.m. Entradas $100.

Viernes 15

Jazz latino en El Barrio

Baila al ritmo de jazz latino en el vecindario de East Harlem. Se trata de la segunda entrega de El Barrio Latin Jazz Festival que rendirá tributo al músico y compositor Tito Puente. La celebración incluirá un concierto a cargo de Mambo Legends Orchestra, antes conocida como Orquesta Tito Puente. La banda está compuesta por 22 músicos que durante tres décadas tocaron bajo la dirección de Puente. El cantante, compositor y músico Jeremy Bosch será el invitado especial en esta función. En el anfiteatro Richard Rodgers, en el Marcus Garvey Park, 18 Mount Morris Park West. De 6 a 9 p.m. Gratis.

Sábado 16

Concierto: Eddie Palmieri

El Centro Lehman para las Artes Escénicas festeja por todo lo alto la apertura de su temporada número 37 con un concierto con el reputado pianista y director de orquesta Eddie Palmieri quien estará acompañado de su orquesta de salsa. Además estarán escena la agrupación Del Caribe Latin All Stars, encabezados por el pianista y arreglista Emilio Morales y el director musical y guitarrista Nelson González. Entre los músicos figuran Johnny Rodríguez, Rubén Rodríguez, George Delgado, Ricardo Pons y Orestes Vilato. El percusionista Giovanni Hidalgo será el invitado especial. En el 250 de Bedford Park Boulevard West. 7:30 p.m. Entradas desde $50 p.m.

Concierto: J Balvin

Vive una noche de música urbana con el cantante colombiano José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin. El reguetonero viene cargado de sus más grandes éxitos y de canciones de su más reciente álbum ‘Energía’, el segundo trabajo del artista ganador del Grammy Latino que ha popularizado temas como ‘6 a.m.’, ‘Ginza’. ‘Bobo’ y ‘Ay vamos’. El intérprete mezcla en su música ritmos como el pop y el hip hop. A las 8 p.m., en el Madison Square Garden ubicado en el 4 Pennsylvania Plaza. Boletas desde $59.

A ritmo de salsa en el Lincoln Center

El cantante de salsa Javier Luis ofrecerá un concierto de corte íntimo en Lincoln Center. El artista estará acompañado de su orquesta, compuesta por 12 músicos, bajo la dirección musical de Daniel ‘Gato’ Arboleda. Javier Luis interpretará temas de sus álbumes ‘Himno a la mujer y ‘Por amor’. El show incluirá la participación de la cantante Marlene Villafañe y de la compañía de danza Bombazo. El grupo de danza explorará a través de música, canciones y bailes las raíces africanas de la salsa. A las 8 p.m., en el Merkin Concert Hall, del Kaufman Music Center. En el 129 W. de la calle 67, entre las avenidas Broadway y Amsterdam. $60

Domingo 17

Una fiesta latina sobre el chocolate

El Museo Nacional del Indígena Americano concluirá este domingo una fiesta de dos días que celebra el Mes de la Herencia Hispana. El programa titulado La historia del chocolate, invita a crear arte, aprender sobre el árbol del cacao y a disfrutar de música latina en vivo. Durante el evento tocará el grupo guatemalteco de música tradicional Marimba Lira Huehueteca. La historia del chocolate también ofrecerá una visión artística del referido producto, a cargo del mexicano Joaquín Alejandro Newman, quien trabajará en un mural interactivo. Desde las 11 a.m., hasta las 4 p.m. En One Bowling Green, en el Bajo Manhattan. Gratis.

