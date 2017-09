Por dos palabras “racistas” acribillan a este youtuber en redes sociales

Google decidió cancelar la segunda temporada del reality show de Felix Kjellberg, influencer con más seguidores del mundo

Dos palabras bastaron para causar un nuevo revuelo en torno al último video de la estrella de YouTube con más seguidores del mundo: “jodido negro”.

Felix Kjellberg, de 27 años, más conocido como PewDiePie, usó la palabra “nigger”, que en Estados Unidos es considerada tabú, para calificar a uno de sus contrincantes durante una acalorada partida en streaming del videojuego Playerunknown’s Battlegrounds.

La polémica no se hizo esperar. Las redes sociales estallaron en quejas de internautas pidiendo el cierre de su canal.

El youtuber sueco publicó un nuevo video el martes -dos días después del video original- pidiendo disculpas. Ya tiene más de siete millones de visualizaciones.

“Probablemente no me crean cuando diga esto, pero cada vez que navego por internet y oigo a otros jugadores usando el mismo tipo de lenguaje que yo usé siempre lo encuentro muy inmaduro y estúpido“, explicó.

“Detesto como yo también he entrado en ese juego. Fue algo que dije en el calor del momento y usé la peor palabra que se me pudo ocurrir. Se me escapó”.

La palabra en cuestión, nigger, es un término muy peyorativo en los países angloparlantes, y especialmente en Estados Unidos, pues está estrechamente vinculada a las plantaciones esclavistas.

En inglés, se considera un fuerte insulto para referirse a las personas de raza negra.

“No voy a excusarme por lo que hice porque no hay excusas que valgan. Estoy decepcionado conmigo mismo”, declaró con expresión seria frente a la cámara.

“Y no es que crea que puedo decir o hacer lo que quiera y salir impune, no se trata de eso para nada. Simplemente, soy un idiota. Pero eso no hace que lo que dije o cómo lo dije esté bien.

“No estuvo bien. Lo siento mucho si ofendí, herí o decepcioné a alguien”.

Controversias pasadas

Pero esta no es la primera vez que el popular jugador de videojuegos causa controversia.

En febrero de este año causó otro escándalo que terminó con la cancelación de su contrato por parte de Disney, luego de que el diario estadounidense The Wall Street Journal publicara un reportaje en el que mostró cómo nueve de sus videos contenían referencias antisemitas y nazis.

Además, Google, la empresa paraguas de Youtube, decidió cancelar la segunda temporada de su reality show.

Una de las “bromas” más polémicas fue la de un video en el que dos jóvenes pagados por Kjellberg enseñan un cartel que dice: “Muerte a todos los judíos”.

Y en otra ocasión fue suspendido en Twitter por bromear diciendo que se había unido al autodenominado grupo Estado Islámico.

Cuando Disney canceló su contrato, el youtuber dijo que se trató de “un ataque de los medios pata desacreditarle”.

En esta ocasión, su reacción fue muy diferente.

“Parece que no aprendí nada de las controversias pasadas”, reconoció en su video de disculpas.

PewDiePie es el youtuber más famoso del planeta. Tiene más de 57 millones de seguidores y solamente en 2016 facturó US$14 millones.