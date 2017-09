‘Soñadores’ de Nueva York podrían quedar sin seguro de salud

La eliminación de DACA podría dejar sin cobertura médica a miles de jóvenes en todo el estado

Con el programa de “acción diferida” (DACA) miles de jóvenes indocumentados que residen en el estado de Nueva York, no sólo han recibido protección ante una posible deportación, sino que han tenido la oportunidad de obtener un permiso de trabajo temporal y de poder sacar una licencia de conducir.

Sin embargo, este alivio migratorio también les ha permitido obtener algo sumamente vital: un seguro de salud. Y no nos referimos sólo a la cobertura médica que les ofrecen sus empleadores, sino a la opción de optar por el programa gubernamental Medicaid.

Aunque a nivel federal no se ofrece Medicaid para los beneficiarios de DACA, porque no son residentes legales permanentes o ciudadanos estadounidenses, algunos estados como Nueva York, California, Massachusetts y el Distrito de Columbia destinan fondos de sus propios presupuestos para otorgar este seguro de salud gubernamental a personas de bajos ingresos.

No se conocen las cifras exactas de cuantos de los 45,000 ‘dreamers’ neoyorquinos poseen Medicaid, pero estimaciones del Departamento de Salud del Estado de Nueva York indican que son entre 5,000 y 10,000.

Por esa razón las autoridades de Salud neoyorquinas han mostrado su preocupación ante las posibles consecuencias que podría tener la eliminación de DACA.

En un comunicado el Departamento de Salud estatal dijo que la decisión de Trump “pone en peligro el acceso a servicios de salud asequibles para cientos de miles de inmigrantes que llaman a Estados Unidos su casa. El Estado de Nueva York cree que tiene la obligación legal y moral de agotar todas las vías disponibles para proteger a los inmigrantes y a sus familias proporcionando un acceso integral a la atención médica, independientemente de las circunstancias”.

Pero también preocupa el caso de los ‘soñadores’ que están en riesgo de perder la cobertura médica que obtuvieron a través de sus empleos, en caso de que le quiten su permiso temporal de trabajo.

Este es el caso de la mexicana Pamela Domínguez, una residente de Queens, quien posee seguro de salud desde hace dos años gracias a que tiene DACA.

“El no tener seguro significaría no poder pagar por mis anticonceptivos y no poder ir a mis exámenes anuales o ponerme mis vacunas, especialmente yo que me enfermo mucho de la gripe”, dijo la ‘soñadora’ de 24 años quien trabaja en una firma de arquitectura en Manhattan.

“Eso me preocupa mucho porque antes de tener seguro ir a un doctor me costaba de $500 a $600 y eso era sólo para que me vieran, no cubría medicinas ni tratamientos”, indicó.

El portavoz de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigración, Matt Dhaiti, dijo que “la Ciudad ha apoyado esfuerzos para que los receptores de la DACA en Nueva York obtengan un seguro de salud público, incluso a través de Medicaid (…) Esperamos trabajar juntos con el Estado para asegurar que los ‘soñadores’ puedan permanecer cubiertos“.

El año pasado, esa oficina dirigió una campaña en toda la ciudad para alentar a los recipientes de DACA para que obtuvieran Medicaid y otros beneficios a los que los ‘soñadores’ pueden tener acceso..

En la Gran Manzana todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, tienen acceso a servicios de salud de la Ciudad.