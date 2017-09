La nueva “tormenta” de Trump por su tuit sobre los atentados de Londres

Nuevamente el presidente Donald Trump causa indignación mundial al no perder la oportunidad de hacer política y defender su agenda migratoria tras un nuevo atentado en la Londres.

“Otro ataque en Londres a cargo de un terrorista fracasado. Estas son personas enfermas y dementes que estaban a la vista de Scotland Yard. ¡Debemos ser proactivos!”, comentó Trump en su cuenta de Twitter.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017