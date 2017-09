“Querida mamá…”, emotiva carta de Serena Williams a su madre

Serena Williams ha sido madre por primera vez

Serena Williams dio a luz a su hija Alexis Olympia Ohanian Jr. el 1 de septiembre de 2017.

La niña es el primer bebé tanto para Serena como para su prometido, el también tenista profesional, Alexis Ohanian.

La madre de Serena, Oracene Price, tiene cinco hijas: las medio hermanas Yetunde, Lyndrea e Isha, y su hermana mayor Venus. Serena es la menor de todas.

En una carta escrita a su madre y compartida en su Instagram, la tenista tocó muchos temas importantes, como la positividad del cuerpo, la maternidad y el poder de encontrarse en una mujer negra.

Esto es lo que Serena escribió:

Querida mamá,

Eres una de las mujeres más fuertes que conozco. Mirando a mi hija (OMG, sí, tengo una hija 😳) me doy cuenta de que tiene mis brazos y piernas, Mis exactos músculos, fuertes, poderosos. Tiene mis brazos y cuerpo.

No sé cómo reaccionaría si mi pequeña tuviera que pasar por lo que he pasado desde que tenía 15 años e incluso hasta el día de hoy.

Me han llamado hombre porque parezco fuerte. Se ha dicho que uso de drogas (No, jamás lo haría. Siempre he tenido demasiada integridad para comportarse de manera deshonesta con el fin de obtener una ventaja).

Se ha dicho que no pertenezco a deportes femeninos, que pertenezco a un mundo de hombres porque me veo más fuerte que muchas otras mujeres. (Pero no, todo se debe a mi trabajo duro y a la genética, ya que nací con este cuerpo y estoy orgullosa de ello).

Pero mamá, no estoy segura de cómo no saltaste a cada reportero, periodista, locutor y francamente, a cada “hater”, que fueron demasiado ignorantes para entender el poder de una mujer negra.

Estoy orgullosa de poder mostrarles cómo son algunas mujeres. No todas somos iguales. Algunas tenemos curvas, somos más fuertes, musculosas, altas, pequeñas. Esto por decir algo, pero lo más importane es que ¡somos mujeres y estamos orgullosas!

Dios no ha terminado conmigo todavía. Tengo un largo camino por recorrer, pero gracias.

Gracias por ser el modelo que yo necesitaba para soportar todas las dificultades que ahora considero como desafíos, los que disfruto. Espero enseñar a mi bebé Alexis Olympia todo lo que he aprendido y tener la misma fortaleza que has tenido.

Prométeme, mamá, que seguirás ayudando. No estoy segura si soy tan fuerte todavía, no tanto como lo eres tú. Espero llegar as serlo algún día. Te amo cariño.

Tu hija menor de todas las cinco,

Serena