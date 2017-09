El día que ‘El Señor de los Cielos’ perdió

Lucrecia Manuel Genaro viajó 3 horas en camión para apoyar a su hermano mientras esperan a que su sobrina Noemí sea rescatada. "Queremos trasmitirle amor desde aquí para darle fuerza a Noemí" dice. Pueden ver sus declaraciones en mi página de Facebook. #rescatados

A post shared by Maria Elena Salinas (@mariaesalinas) on Sep 22, 2017 at 1:04pm PDT