Nuevo terremoto sacude centro y sur de México

Temblor de magnitud 6.1 en escala Ritchter con epicentro en Oaxaca poco antes de las 8 am. Seguir las instrucciones, evacuar en calma. Estoy en la Ciudad de México. Ya regresamos al hotel./ Desliza para los 3 videos.

A post shared by Ilia Calderon. (@iliacalderon) on Sep 23, 2017 at 6:47am PDT