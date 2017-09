Cuidar el matrimonio

La otra noche, mi esposo y yo cenamos con una pareja joven que tiene niños pequeños. Era la primera vez que ellos habían salido juntos como pareja en meses. Es una situación común. Cuando una pareja está ocupada criando sus hijos es fácil olvidar que también son pareja.

Durante esa cena yo insistí que no olvidaran que ellos eran una pareja no solos padres. Les recordé que pronto, muy pronto, sus hijos crecerían, harían sus propias vidas y se iban, dejándolos solos otra vez, sólo como pareja. ¿Se van a conocer en ese momento? ¿Se van a gustar el uno al otro entonces? ¿Sabrían cómo ser una pareja si no lo habían practicado en todo ese tiempo?

La crianza de los hijos es importante, pero una de las lecciones que podemos demostrarle a nuestros hijos es cómo ser un compañero amoroso en una relación. Nutrir su relación en pareja es un regalo que le da a sus hijos porque ellos ven a través de su vida cómo tener un matrimonio fuerte y saludable. Tómese el tiempo para asegurarse que está cuidando su matrimonio y eso fortalecerá su papel como padre.

Ahora que nuestros hijos son adultos y tienen su propia vida, mi esposo y yo nos alegramos que pudimos cuidar nuestro matrimonio. Nos sentimos como recién casados con el tiempo y la libertad de ser espontáneos y disfrutar la compañía del otro. Es un regalo que nos dimos hace tiempo.

Escriba sus comentarios a askdrvasthi@ambercharter.org

-La Dra Vasthi Acosta es directora de Amber Charter School