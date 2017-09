Francisco Moya: “Quiero seguir protegiendo a la comunidad latina”

El político de origen ecuatoriano, ganador de las elecciones primarias del Concejo por el Distrito 21, afirma que velará por la protección de la vivienda asequible, educación, y seguridad

El 12 de septiembre pasado Francisco Moya se alzó con el triunfo en las elecciones primarias del Distrito 21, consideradas las más candentes de los comicios municipales de Nueva York, para suceder como concejal a Julissa Ferreras, quien no buscó su reelección. Moya superó a su rival Hiram Monserrate, a quien los electores no le concedieron el perdón tras haber sido condenado por actos de fraude y haberse visto envuelto en un caso de violencia doméstica contra su exnovia en el 2008.

Hoy, disfrutando el sabor del triunfo y listo para asumir su nuevo cargo de concejal en enero próximo, tras siete años como asambleísta estatal, el político de origen ecuatoriano afirma que en su distrito ganó la honestidad. En una entrevista con El Diario se comprometió a luchar por los inmigrantes, reducir el crimen en la avenida Roosevelt, defender la viviendas asequible y ayudar a las personas de la tercera edad que tanto lo apoyaron.

¿Cuál va a ser el eje de su trabajo cuando llegue al Concejo Municipal?

“Lo primero que tenemos que hacer es trabajar sobre lo que fue esta campaña. Tenemos que traer viviendas asequibles a nuestra comunidad y hay que seguir defendiendo los derechos de los inmigrantes. Yo he sido una persona que ha estado trabajando en el NY Dream Act en el Estado de Nueva York y creo que quiero crear uno para la ciudad de Nueva York para que los jóvenes puedan ir a la universidad. También me preocupa la muerte de los trabajadores de construcción, quiero seguir protegiendo a la comunidad latina y dar mejores servicios a los centros de personas de la tercera edad, trayendo recursos de la Ciudad”.

¿Qué le dice a quienes se quejan de la avenida Roosevelt y sus zonas cercanas?

“Tenemos que limpiar a la avenida Roosevelt del crimen y la delincuencia y de las pandillas, tenemos que corregir eso. Tenemos que mejorar las vidas de las personas que viven aquí trayendo mejores escuelas para nuestros niños, trayendo más recursos para los mayores de edad y mejores programas after school. También tenemos que ver los sectores más vulnerables para crear nuevas escuelas y qué tipo de escuelas vamos a traer, con más tecnología. Quiero ver que nuestros jóvenes puedan empezar a edad joven y cuando estén listos a la universidad puedan entrar a los trabajos del futuro”.

¿Cuál fue la clave para que ganara usted y no su rival?

“Nosotros estuvimos hablando con los votantes de temas importantes de la comunidad y cómo vamos a bajar los impuestos de los dueños de casas y bajar los costos de renta y las inquietudes que ellos tienen. La gente vio la experiencia que yo tengo de 7 años, vio la honestidad y la integridad y eso es lo que quieren ver en sus líderes. Ganó la integridad y la honestidad”.

¿Qué significa su triunfo en esta comunidad mayormente inmigrante?

“Siempre sabíamos que íbamos a ganar y ganamos con más de 11 puntos. Fue un mandato y un rechazo de una campaña sucia de mi oponente, que nunca hablaba de temas importantes de la comunidad sino que solo se creaba historias falsas, no solo de mí sino de lo que estaba pasando en la comunidad, es una persona que no merece estar en el ojo público. La gente lo rechazó porque vieron que lo que cuenta en servicio público es honestidad e integridad y mi oponente no tiene esas dos características”.