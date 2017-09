Danna Paola rompe en llanto tras revelar grave noticia

Hay veces que tu sonrisa llora, te sigues limpiando las lágrimas para dejar ver tu sonrisa con certeza de que todo está bien, pero tu alma duele y tu razón solo pide explicaciones ante todo, intentas verte al espejo para saber si estás ahí porque no te sientes presente, tus lágrimas saben más saladas de lo normal, los días pasan y sigo sin entender cómo el universo está actuando, que no le encuentro el tiempo al reloj y la vida me arrebató hasta hoy la sonrisa nata. Si no entendía el porque estaban pasando tantas cosas ahora menos, el universo decidió llevarse las almas de seres queridos así, porque si, en el mundo y ahora en mi vida… Mi abuelito Miguel, se despidió de nosotros el domingo y mi corazón no para de llorar, veo al cielo y sé que estará descansando en paz,después de tantos años llenos de amor y risas, sé que su vuelo será eterno y solo tendré amor en mi cada vez que lo piense. Te Amo Abue , y siempre vivirás en nosotros. Y ahora dos almas con una vida por delante, una mujer sumamente talentosa y llena de luz nata, sonriente y que ahora cantara y brillara aún más en el cielo a lado de la Estrellita que llevaba con ella. Hiromi y Julieta 🖤 vuelen al infinito, en paz. Hay mucho dolor de por medio en todos lados, mi corazón en este momento está hecho pedazos e intentó sonreír de verdad, busco en los cajones mi tranquilidad y poder dejar el pánico en la alacena, solo me da fuerza la vida y volteo a ver a mi familia y amigos a quienes puedo abrazar y sonreír. ❤️ Volemos todos…

