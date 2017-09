El otoño tiene mucho que ofrecer para divertirse en Nueva York

Disfruta de esta temporada para visitar fascinantes destinos cerca de la ciudad, asistir a festivales y redescubrir Central Park, entre otras cosas

Se asoma el mes de octubre envuelto en calabazas y tartas de manzana, pero no hay porqué sentir nostalgia por el verano, la temporada otoñal está cargada de las más diversas actividades para toda la familia.

Festivales , cine al aire libre, maratones, excursiones cortas cerca de la ciudad, son algunas de las alternativas que puedes agregar a tu agenda. De igual manera, puedes unirte a maratones, explorar montañas y ver muy de cerca el fascinante cambio de color de las hojas de los árboles y románticos atardeceres en Central Park.

El otoño es una temporada corta, aprovéchala al máximo con actividades lugares, eventos y actividades que harán de esta fecha una estación memorable.

Explora el County Farm Museum en Queens

Celebra el otoño en Queens, reúne a la familia y visita el County Farm Museum. Esta granja colonial del siglo XVII ofrece un fantástico paisaje y la oportunidad de disfrutar de las más divertidas actividades de la temporada. Otoño es una época perfecta para descubrir el trabajo en esta granja, recolectar manzanas o calabazas y ver animales. Una de las más destacadas atracciones de la granja es su impresionante laberinto de maíz. Este domingo y todos los fines de semana durante este mes podrás explorar y comprar manzanas, sidra, tartas recién hechas y escuchar música en vivo. Desde las 11 a.m., hasta las 4:30 p.m. La entrada es gratuita. Información: http://www.queensfarm.org

__________________________________________________________________________________________________

Visita Sleepy Hollow

Cualquier época del año es buena para visitar Sleepy Hollow, pero octubre es sin dudas la temporada ideal y más popular para ir a esta villa ubicada a tan sólo unos 45 minutos en la línea del tren Metro North, desde la estación de Grand Central. En este pueblo, que pertenece al condado de Westchester, te esperan mansiones encantadas, música en vivo, festivales callejeros e incluso misteriosas leyendas como la del jinete sin cabeza. El sábado 14 de octubre celebrarán la edición número 21 del Sleepy Hollow Street Fair, en donde participarán más de 80 vendedores, habrá música en vivo, carnaval infantil y una feria de ciencia, entre otros eventos para toda la familia. Información: http://www.visitsleepyhollow.com

__________________________________________________________________________________________________

Un día en un viñedo en Long Island

Aprovecha para coordinar con amigos y pasar un todo un día probando vinos y aperitivos. No es necesario ir a California para disfrutar de un día consagrado a esta bebida, puedes planificar con amigos para hacer una excursión corta en el área de North Fork, en Long Island. Más de dos docenas de bodegas ofrecen paseos y actividades culturales. Las bodegas, que brindan ahora los vinos de su primera cosecha de temporada, también ofrecen paquetes que pueden incluir transporte ida y vuelta desde varios puntos de la ciudad.

__________________________________________________________________________________________________

Redescubre Central Park

Contempla muy de cerca el cambio de color de las hojas de los arboles en un escenario de ensueño: Central Park. No importa cuántas veces hayas recorrido este lugar, el otoño brinda un espectáculo impresionante que puede apreciarse en todo su esplendor en este icónico lugar de la ciudad durante toda la temporada y muy en particular durante la primera y segunda semana de octubre. Entre los puntos que no debes dejar de visitar durante este recorrido figuran la terraza de Bethesda y su fuente, Strawberry Fields, el memorial dedicado a John Lennon y Los puentes Bow y Gapstow. Información: http://www.centralparknyc.org

__________________________________________________________________________________________________

Disfruta de un festival de danza

La estación también trae de regreso el festival Fall for Dance, desde el 2 al 14 de octubre. Este encuentro traerá a escena las más prestigiosas compañías de danza del mundo y por supuesto habrá dos propuestas latinas que no te puedes perder, Danza Contemporánea de Cuba, que se presentará el viernes 13 y sábado 14 y La compañía The Tango Fire, bajo la dirección del coreógrafo Germán Cornejo, que estará en escena miércoles 4 y jueves 5. En el 131 West 55th Street (entre las Sexta y Séptima avenidas). Todas las entradas para las funciones cuentan $15. Información: http://www.nycitycenter.org