22 horas entre lujos y riesgos: el increíble vuelo más largo del mundo entre Sidney y Nueva York desde 2027

Qantas espera que su primer vuelo comercial directo entre Sidney y Nueva York despegue en el primer semestre de 2027, lo que sería el viaje más largo del mundo.

El lujoso primer avión del mundo capaz de completar un trayecto ininterrumpido de 22 horas y 10,000 millas, un Airbus A350, está listo para realizar su vuelo de prueba inaugural en los próximos días, según anunció la aerolínea australiana.

El nombre «Project Sunrise» (Amanecer) es un guiño a los históricos vuelos de larga resistencia «Double Sunrise» (Doble Amanecer) que Qantas realizó durante la 2da Guerra Mundial (1939-1945), los cuales permanecían en el aire el tiempo suficiente como para presenciar dos amaneceres.

«El primer Airbus A350-1000ULR salió del hangar en Toulouse esta semana, con sus motores Rolls-Royce Trent XWB ya instalados y listo para comenzar las comprobaciones finales en tierra, así como una campaña de pruebas de vuelo de dos meses», escribió la compañía en un video viral en Instagram que mostraba al pionero avión, el domingo 12 de abril.

«A partir del próximo año, estas aeronaves transportarán a nuestros clientes sin escalas desde Sidney hasta Londres y Nueva York por primera vez en la historia, reduciendo el tiempo de vuelo hasta en cuatro horas», continuó Qantas, adelantando que «su primer vuelo de prueba está a la vuelta de la esquina».

De resultar exitoso, su despegue marcará un punto de inflexión en la aviación comercial, comentó New York Post. Al momento, el vuelo comercial directo más largo del mundo es la ruta de Xiamen Air desde Nueva York (JFK) hasta Fuzhou (FOC) en China, con una duración estimada de 19 horas y 20 minutos. En un cercano 2do lugar se ubica Singapore Airlines, que ofrece trayectos de unas 19 horas desde JFK y Newark (NJ) hasta el Aeropuerto Changi de Singapur.

Qantas explicó que su vuelo de 22 horas -que conectará la costa este de Australia con la costa este de Estados Unidos, así como con Londres- será posible gracias a un tanque de combustible adicional de 20,000 litros (aproximadamente 5,238 galones) situado en la parte trasera central del fuselaje, además de contar con sistemas mejorados. Así lo detalló la aerolínea en un comunicado en noviembre, en el que destacó que la aeronave incorpora elementos de gran distinción «diseñados en torno a la comodidad y el bienestar de los pasajeros para operaciones de ultra larga distancia».

Con capacidad para 238 viajeros, la cabina del Proyecto Sunrise ofrece seis suntuosas suites de primera clase, 52 suites de clase ejecutiva, 40 asientos de economía premium y 140 asientos de clase económica. También cuenta con una «Zona de Bienestar» (Wellbeing Zone), situada entre las cabinas de clase económica y economía premium, que servirá como área común para que todos los pasajeros interactúen, socialicen y disfruten de una selección de refrigerios.

Las seis espaciosas y cerradas suites de «Primera Clase» son una especie de camarotes de crucero. Cuentan con una cama totalmente plana y un sillón reclinable independiente, además de un amplio y versátil espacio de trabajo y comedor con capacidad para una o dos personas, un armario de cuerpo entero, y diversas áreas para el almacenamiento de objetos personales. Más información oficial en la página “Project Sunrise” de Qantas Airways.

Precaución en vuelos largos

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), “investigaciones recientes han demostrado que los pasajeros y pilotos que se sientan en cualquier clase de asiento de cabina podrían desarrollar trombosis“, por lo que se recomienda:

-Incrementar la actividad muscular cuando uno esté sentado por tiempo prolongado, para mejorar el flujo de sangre en las piernas. Esto puede incluir el caminar por la cabina o ejercitar las pantorrillas y los tobillos mientras se esté sentado. De preferencia cada 60 a 90 minutos.

-Tomar una adecuada cantidad de líquidos y evitar alcohol y cafeína, podría ayudar a prevenir la deshidratación, la cual provoca un aumento en la densidad de la sangre.

-Aflojar la vestimenta apretada puede ser benéfico para evitar la constricción de las venas.

-Cuando se esté sentado, algunos recomiendan tomar siestas cortas en vez de un periodo largo de sueño, para evitar inactividad prolongada.