Chayanne está entregado a su gente de Puerto Rico

Sumamente conmovido y agradecido con las donaciones que estamos recibiendo a diario para mi gente de #puertorico 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 #yosoypuertorico #huracanmaria #huracanirma #donaciones #gracias @americanredcross @cruzrojapr #helpforpuertorico #ayudaparapuertorico

A post shared by Chayanne™ (@chayanne) on Sep 29, 2017 at 12:46pm PDT