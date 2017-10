Cómo explicarles a sus hijos tragedias como la de Las Vegas

Experta en estrés post-traumático sugiere no esconder los hechos y hablarles de forma realista pero, al mismo tiempo, asegurarles que todo va a estar bien

La magnitud de la masacre ocurrida este domingo en Las Vegas, catalogada como el peor tiroteo en la historia de Estados Unidos, ha causado gran consternación en toda la población, pero podrían ser los más pequeñitos los que resulten más impactados psicológicamente por esta tragedia.

Como ocurrió tras los tiroteos en el club Pulse de Orlando, en la universidad Virginia Tech o en la escuela elemental Sandy Hook, ahora los padres en EEUU se ven una vez más ante la difícil y delicada tarea de tratar de explicarle a sus niños y adolescentes en casa, el por qué siguen ocurriendo hechos de sangre tan impactantes como éstos.

Para la doctora Rachel Yehuda, PhD, directora de la División de Estudios de Estrés Traumático de la Icahn School of Medicine del Mout Sina Hospital, en Nueva York, lo primero que deben hacer los padres es esperar. Si el menor no les ha preguntado aún: “¿Mami, papi, qué pasó en Las Vegas?”, entonces que esperen y no hablen del tema.

Pero si el niño o adolescente les comienza a hablar de la tragedia, el segundo consejo que da la doctora Yehuda, quien es experta en Desorden de Estrés Post-traumático (PTSD), es que conversen con ellos sobre el hecho de forma clara y realista y sin ocultar nada, pero siempre tomando en cuenta la edad del menor.

“Hay dos maneras de hablar con los niños sobre esto. Si ellos hacen preguntas, deben escuchar cuidadosamente lo que están preguntando y, aunque como padres no podemos tener todas las respuestas de por qué hay maldad en el mundo, tenemos que tratar de responderles de forma honesta“, dijo la doctora Yehuda.

Si se trata de niños más grandes o de adolescentes, y los padres saben que están pensando en la tragedia pero que no hablan del tema, la especialista sugiere que sean ellos mismos los que inicien la conversación preguntándoles cómo se enteraron sobre lo que pasó en Las Vegas, qué están diciendo sus compañeritos sobre lo que pasó., y cómo se sientes sobre eso.

“Los padres deben tratar de darse cuenta si sus hijos están pensando mucho sobre esto (el tiroteo) y si están sintiendo temor. Si perciben que tienen sentimientos de ansiedad y miedo, tienen que tratar de tranquilizarlos diciéndoles que ‘las cosas van a mejorar’ y asegurándoles que si algo llega a pasar, que ellos ‘siempre van a estar allí”, indicó Yehuda.

“Deben dejarles saber que sus sentimientos son normales y que está bien que se sientan con tristeza y con miedo en momentos como este, pero deben asegurarles que están a salvo”, agregó la psicóloga.

Pendiente a estos síntomas

Aunque la mayoría de los niños dejan de preocuparse por este tipo de eventos al pasar el tiempo, especialmente si los mismos ocurren lejos de donde ellos viven, la doctora Yehuda advierte a los padres que estén muy pendientes si sus hijos se siguen mostrando muy temerosos, distraídos, ansiosos; tienen problemas para dormir, dolores de cabeza o de estómago o si se sienten irritados.

“Si esto ocurre por mucho tiempo y si los niños siguen pensando mucho en lo ocurrido, quizás es tiempo de consultar con un profesional en salud mental, porque puede estar ocurriendo algo más delicado con ellos”, explicó la especialista.

“Una manera de saber si realmente necesitan tratamiento de salud mental es ver si sus conversaciones o explicaciones para tranquilizarlos no están teniendo ningún efecto y siguen estando nerviosos, ansiosos y temerosos“, añadió.

Prepárelos con anticipación

Otra sugerencia dada por la psicóloga para tranquilizar a los pequeñitos es hablar con ellos y motivarlos para que piensen con anticipación cuál sería su respuesta ante diferentes situaciones de tragedia o emergencia como el tiroteo ocurrido en Las Vegas.

“Algo que yo comencé a hacer con mis niños luego de los ataques del 911 fue, en vez de pretender que nada malo puede pasar, empecé a preguntarles qué harían si algo malo pasa. Por ejemplo, que permanezcan callados, que traten de llamar al 911, que se tiren al suelo y pretendan que están muertos o que busquen las maneras de escapar o esconderse si algo pasa como un tiroteo en masa como éste”, dijo Yehuda.

“En otras palabras, al hablar con anticipación sus hijos sobre este tipo de temas, los ayuda a que tengan resistencia y a que sean lo suficientemente inteligentes y competentes para que estén preparados para el peligro. Para que tomen decisiones rápidas y confíen en sus instintos“, dijo la doctora.

La psicóloga añadió que el mejor momento para hablar con los niños sobre qué hacer frente a un trauma, una tragedia o una emergencia, es cuando esas cosas no están ocurriendo, sino cuando están calmados. También sugirió enfocar las conversaciones en cosas positivas como la cantidad de personas buenas que ayudaron a las víctimas de Las Vegas, o la gran cantidad de rescatistas ayudando en desastre naturales como los huracanes.