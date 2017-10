Padres reclaman cara a cara al Alcalde por seguridad en escuelas

Tras el apuñalamiento en El Bronx, De Blasio sostuvo una reunión con padres de familia, líderes y activistas y reconoció que hay que seguir implementando herramientas para garantizar la erradicación de la violencia en los planteles

“Nosotros sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer y estamos terminando lo que empezamos”, aseguró el alcalde Bill de Blasio este lunes durante una reunión que sostuvo con padres de familias, líderes y activistas en la biblioteca Harry Belafonte de Harlem, donde escuchó críticas y reclamos sobre la seguridad en las escuelas públicas de la ciudad, tras el apuñalamiento la semana pasada de dos estudiantes en El Bronx.

Durante más de una hora, el mandatario y la canciller de Educación, Carmen Fariña, escucharon las preocupaciones de padres como Nieves Ojendis, de la organización “Masa Padres en Acción”, quien criticó a la Ciudad por la falta de seguimiento a los casos de acoso en las escuelas (bullying) y por ignorar a muchos padres y estudiantes que no hablan inglés.

“Las escuelas están fallando, porque muchas veces no les hacen caso a los niños en sus quejas y los maestros nos ignoran por no hablar el idioma y es hora de que la Ciudad hable sobre todo tipo de bullyng de género, raza y color con más educación y no criminalizando a los alumnos con más detectores de metales”, aseguró la madre mexicana.

María Arroyo, otra madre de tres pequeños en edad escolar, también criticó duramente a la administración De Blasio por no promover con más seriedad programas anti-bullying en las escuelas y aseguró que siente que la charla con el Alcalde no servirá de mucho.

“Solo están hablando de seguridad y creo que en ese aspecto va a haber mejoras, pero el tema realmente importante que nos deja lo que pasó la semana pasada es el acoso y el maltrato, y temo que eso va a seguir siendo ignorado”, dijo la puertorriqueña.

Tras la reunión, el Alcalde se comprometió a mejorar los procesos de comunicación entre padres, maestros y los diferentes estamentos escolares.

“Creo que es importante para nosotros tener un diálogo abierto sobre lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer en el futuro, y es por eso que los llamamos aquí como líderes de padres de toda la ciudad”, dijo de Blasio. “Tenemos que mejorar la comunicación y darle a los padres más habilidades para manifestar sus preocupaciones y sus críticas”.

Estudiantes protestan

Entre tanto, Fariña defendió la labor del Departamento de Educación de la Ciudad (DOE) en las escuelas y aseguró que toman muy en serio lo que pasa en todos los centros educativos de la Gran Manzana.

“Nuestras medidas son estrictas, nuestras consecuencias son apropiadas, y tenemos protocolos implementados”, dijo la Canciller de Educación, quien agregó que las autoridades aún investigan lo que llevó a Abel Cedeño de 18 años a apuñalar a dos estudiantes acabando con la vida de uno y dejando a otro en estado crítico, en la escuela Urban Assembly School for Wildlife Conservation, en El Bronx.

Y aunque en esa escuela ya se instalaron algunos detectores de metales para mejorar la seguridad, estudiantes manifestaron que se siguen sintiendo inseguros tras lo ocurrido y están incluso planeando una protesta.

“Aquí el problema fue de seguridad no de bullying como lo han tratado de mostrar”, aseguró una estudiante de 17 años, quien se identificó solo como María. “En los próximos días vamos a hacer una manifestación fuera de los salones para pedir que tomen nuestra seguridad en serio, porque en esta escuela a nadie le importa la seguridad”.

Otro estudiante de ese plantel que también se refirió a la protesta que están planeando los estudiantes, agregó que esa es una escuela que acepta las diferencias y negó que los jóvenes apuñalados fueran acosadores.

“Ellos no tenían nada que ver y el agresor los atacó porque llevaba aguantando sus problemas y aunque ahí falló su familia y los maestros en detectarlo, si no hubiera entrado el arma nada de eso hubiese pasado”, dijo el joven.

Manuel Ortíz, padre de un niño de quinto grado, aseguró que aunque desde la semana pasada ha visto más seguridad en el plantel, considera que hay que tomar el tema con más seriedad en toda la ciudad.

“Los niños son lo que importan y la Ciudad tiene que hacer lo que sea para educar más y brindarles seguridad a todos con cámaras, entrenamientos y más diálogo”, dijo el dominicano.

Audiencia sobre el bullying

Aunque el alcalde Bill de Blasio y la canciller de Educación Carmen Fariña insisten en que en las escuelas de Nueva York se hace un trabajo duro para evitar casos de bullying y discriminación, el Concejo Municipal considera que la Ciudad está fallando seriamente en abordar ese tema, en especial cuando se trata de estudiantes LGBTQ.

Así lo aseguró el presidente del Comité de Educación del Concejo, Daniel Dromm, quien anunció que el próximo 30 de octubre realizarán una audiencia para abordar el tema y de paso cuestionó al Alcalde sobre la falta de acciones pedagógicas para proteger más a los chicos LGBT del acoso, que según su información, como Abel Cedeño, son víctimas de burlas y maltratos.

“Si no abordamos el tema LGBT en términos de bullying, nunca vamos a llegar a las raíces que causan el maltrato. Esta lucha la hemos dado por más de 25 años, y aunque le doy al Alcalde el derecho de la duda, creo que este fue un tema relacionado con las preferencias sexuales del chico”, agregó.

“Necesitamos usar las palabras gay, lesbiana, transgénero en las escuelas públicas y exigiremos que el Alcalde y la Canciller envíen una carta a los maestros autorizando que usen esas palabras y que se hable abiertamente, pues muchos maestros todavía sienten miedo de tener repercusiones de la administración y de los padres y necesitan el visto bueno desde arriba”, concluyó Dromm.