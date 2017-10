Jared Leto en ‘Blade Runner 2049’: la mezcla perfecta entre Dios, Steve Jobs y el Dalái Lama

Así define el polémico actor su personaje en la secuela del clásico "Blade Runner"

Definir a Jared Leto en sólo tres palabras resulta prácticamente imposible: polifacético, transgresor y carismático, el actor y músico estadounidense siempre se ha caracterizado por sorprender a sus seguidores con papeles arriesgados y formas de trabajar bastante alejadas de la normalidad. Para interpretar a un transexual en ‘Dallas Buyers Club’, por ejemplo, Leto perdió más de 30 libras y se se negó a salirse de su papel de Rayon, una mujer enferma de sida y adicta a las drogas, durante todo el rodaje del film.

Siguiendo con su peculiar tradición, Leto ‘se entregó por completo’ a la hora de preparar su papel de Niander Wallace, un empresario de robots ciego y con aspiraciones de semidios, en ‘Blade Runner 2049‘, la secuela del clásico de 1982. Con el fin de conseguir un resultado creíble, el estadounidense grabó todas sus escenas con unas lentes de contacto que le bloqueaban la visión casi por completo.

“Son ideas que se me ocurren en el momento y que no tienen ninguna explicación concreta. ¡Todo es espontáneo, lo prometo!”, explica el actor en una de las habitaciones del Crosby Street Hotel de Manhattan, donde recibió a este diario días antes del estreno de la película, que llegará a las pantallas de cine del país el próximo viernes 6 de octubre.

La peculiar técnica interpretativa de Leto no pasó desapercibida para el director de la película, Denis Villeneuve, quien no pudo evitar llorar al ver al actor entrar lentamente al set de rodaje de la mano de uno de los asistentes.

“Era como si estuviéramos viendo a Jesucristo caminar en un templo… La sala quedó en silenció y de pronto se creó una especie de momento sagrado muy, muy poderoso. ¡Y eso fue sólo un ensayo ante la cámara!”, explicó el director en una entrevista con el Wall Street Journal.

Enamorado del universo “Blade Runner”

Pese a no haber visto todavía la película, Leto está convencido de que el resultado final es excelente porque, en su opinión, Villeneuve es uno de los mejores directores que trabajan a día de hoy en Hollywood gracias a un talento innato muy especial.

“Cuando leí el guión me quedé sin palabras. ¡Era extraordinario! La forma en que la historia está planteada es excelente, ya que captura a la perfección la esencia del film original y, al mismo tiempo, profundiza en algunos temas que no se mencionan en ‘Blade Runner’”, afirma el actor, quien nunca temió que la película fuera recibida con escepticismo entre los fanáticos del clásico de 1982.

“Jamás me preocupó la reacción del público porque yo soy un enamorado del universo de ‘Blade Runner’ y siempre he querido más. He visto cientos de veces la película original y me moría de ganas de saber nuevos detalles de ese mundo. ¡Ojalá se graben cientos de secuelas más!”, asegura el actor.

A la hora de referirse a su personaje, Leto lo describe como la mezcla perfecta entre Dios, Steve Jobs y el Dalái Lama: “Wallace es una figura muy compleja, y en muchos aspectos su carácter es similar al de un monje; sin embargo, sus acciones son mucho más trascendentales y buscan la salvación de la Humanidad. Para él, fabricar millones de seres humanos ‘sintéticos’ es una misión que debe hacerse a toda costa, y por eso cualquier sacrificio está justificado. Las personas, en definitiva, no tienen valor porque él está construyendo ‘ángeles’”.

Pese a ser un hombre oscuro y enigmático, Leto no cree que Wallace tenga muchos puntos en común con el Joker de ‘Suicide Squad‘, su última aparición en la gran pantalla hace el año pasado: “Es posible que algunos espectadores vean cierta similitud entre ambos personajes, pero en el fondo sus caracteres son radicalmente opuestos. Wallace es frío, calculador y métodico, mientras que el Joker encarna la locura y la imprevisibilidad. ¡Lo único que les une soy yo!”.

Amante de los escenarios y de la adrenalina, Leto asegura que una de las cosas que más le atrajo de su personaje en ‘Blade Runner 2049’ fue, precisamente, la posibilidad de dar vida a un ser humano tan distante y ‘magnético’.

“Disfruté al máximo de cada paso del proceso, y por eso me encantaría tener la posibilidad de repetir la experiencia en el futuro. Ojalá que a los espectadores les guste nuestro trabajo para que así podamos grabar otra película en el futuro, aunque he de confesar que lo que más me gustaría es hacer una precuela centrada en el pasado de Wallace y en el mundo en el que creció. Sería fascinante ver cómo tuvo lugar la revolución del mundo y cómo mi personaje logró salvar a la humanidad y convertirse en un especie de Dios todopoderoso. ¡Me emociono con sólo pensarlo!”, asegura Leto.

Ante la pregunta de cuál sería su versión de estos hechos, el actor prefiere guardar silencio y no compartir detalles: “Lo único que puedo decir es que sería una historia similar a la de Steve Jobs pero mucho más oscura”.

Respecto a la posibilidad de volver a trabajar con Villeneuve en el futuro, la respuesta de Leto es un sí rotundo y sin condiciones: “Quiero cumplir todos sus deseos e involucrarme en cualquiera de sus proyectos. ¡Estoy dispuesto a interpretar a un perro de la calle si eso es lo que desea! Trabajar a las órdenes de Villeneuve es un auténtico placer, ya que su forma de concebir el cine te anima a sacar lo mejor de ti mismo y a esforzarte aún más ante la cámara. Es una maravilla”, afirma Leto.