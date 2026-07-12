7 alimentos que cambian tu olor vaginal (y 4 que lo empeoran)

La salud vaginal puede verse influenciada por diversos elementos que van más allá de la higiene. Examinamos los cuatro aspectos principales que inciden en el olor y los 7 alimentos que podemos tomar que van a alterar de forma positiva los olores vaginales.

Rosa Pérez, del canal de YouTube, explica que estos alimentos disminuyen los olores vaginales. Estos olores dependen de diversos hábitos y su intensidad varía: algunas mujeres producen más flujo, otras menos, y en algunas el olor puede ser más fuerte o completamente normal.

Hay cuatro factores clave que influyen en el aroma y la salud de nuestra zona íntima:

Higiene íntima

Más que las duchas vaginales —las cuales alteran nuestra flora bacteriana, incluyendo las bacterias buenas que luchan para evitar infecciones—, para lavarse la zona íntima solo se necesita agüita. Se debe hacer siempre de adelante hacia atrás, limpiando los labios mayores. Además, el flujo vaginal natural tiene un pH ácido tan potente (comparable en fuerza a ciertos limpiadores, por eso decolora la ropa interior) que la vagina se limpia sola.

Ropa interior

La ropa íntima sintética acumula humedad y puede causar laceraciones e infecciones vaginales. Se recomienda usar siempre ropa interior de algodón y, en la medida de lo posible, dormir sin ella para dejar respirar la zona. También es importante evitar el uso de protectores diarios, ya que encapsulan el calor y la humedad.

Factores orgánicos

El ciclo menstrual: Durante la menstruación o en los días previos, ocurre una alteración hormonal completamente normal que puede intensificar el olor en la zona de abajo.

Durante la menstruación o en los días previos, ocurre una alteración hormonal completamente normal que puede intensificar el olor en la zona de abajo. La salud general: Ciertas condiciones médicas alteran los olores corporales. Por ejemplo, la diabetes (por el riesgo de infecciones), los problemas renales o hepáticos (por la acumulación de toxinas), el síndrome de ovario poliquístico (SOP), la menopausia y, en un 95% de los casos, las infecciones de transmisión sexual (ITS).

4 tipos de alimentos que pueden aumentar el olor vaginal

Existen alimentos ricos en compuestos volátiles que, al ser metabolizados, se eliminan a través del sudor y las secreciones, modificando el olor corporal:

Especias y condimentos: El consumo elevado de picante, pimientos, ajo y cebolla.

El consumo elevado de picante, pimientos, ajo y cebolla. Vegetales crucíferos: Brócoli, repollo y coliflor en grandes cantidades.

Brócoli, repollo y coliflor en grandes cantidades. Alimentos procesados: Comidas fritas en aceites vegetales refinados que alteran el metabolismo.

Comidas fritas en aceites vegetales refinados que alteran el metabolismo. Proteínas específicas: El consumo excesivo de pescado.

7 alimentos aliados para disminuir los olores y proteger la flora vaginal

¿Realmente las fresas cambian las cosas “ahí abajo”? Te contamos qué alimentos transforman tu olor vaginal y cómo blindar tu microbiota de forma 100% natural. Crédito: Shutterstock

Para mantener un pH equilibrado, un aroma fresco y un ambiente saludable, estos son los alimentos que se deben incluir en la dieta diaria:

Frutas frescas: La piña , la sandía (patilla) y las fresas son ricas en agua y antioxidantes, los cuales ayudan a mitigar los olores fuertes y refrescar el organismo.

La , la y las son ricas en agua y antioxidantes, los cuales ayudan a mitigar los olores fuertes y refrescar el organismo. Verduras de hoja y vegetales: Las espinacas y la zanahoria son ricas en nutrientes y betacarotenos que protegen las mucosas del cuerpo.

Las y la son ricas en nutrientes y betacarotenos que protegen las mucosas del cuerpo. Yogur natural: Al ser rico en probióticos (bacterias vivas), ayuda a mantener el equilibrio de la microbiota vaginal , reforzando las defensas naturales contra hongos y bacterias nocivas.

Al ser rico en (bacterias vivas), ayuda a mantener el equilibrio de la , reforzando las defensas naturales contra hongos y bacterias nocivas. Agua: Mantener una excelente hidratación es esencial para diluir las toxinas y eliminar lo que el cuerpo no necesita de forma eficiente.

Mantener una excelente es esencial para diluir las toxinas y eliminar lo que el cuerpo no necesita de forma eficiente. Infusiones naturales: El té de manzanilla y el té de menta tienen propiedades depurativas y calmantes.

El y el tienen propiedades depurativas y calmantes. Ácidos grasos Omega-3: Alimentos como el salmón, las nueces y las pecanas tienen propiedades antiinflamatorias que favorecen la salud de los tejidos y la flora vaginal.

Todos los alimentos que consumimos, por sus compuestos, generan un efecto en nuestro cuerpo. Estos siete alimentos influyen en mejorar el olor vaginal; sin embargo, si el olor persiste, debes acudir a un especialista para que evalúe tu caso, ya que, como lo mencionamos, hay diversos factores médicos que influyen.

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