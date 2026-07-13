Violento enfrentamiento callejero termina con el homicidio de un hombre en El Bronx

Un hombre de 46 años fue acuchillado en medio de una pelea con un grupo de pandilleros en El Bronx el domingo.

Las autoridades informaron que la víctima, cuya identidad no se ha dado a conocer, estaba en la calle East 183rd y en Grand Concourse aproximadamente a las 6:50 de la mañana, cuanto tuvo una disputa con varias personas.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el altercado se volvió violento y la víctima fue apuñalada en varias ocasiones antes de que los agresores escaparan en distintos vehículos.

La víctima en cuestión fue llevada al Hospital St. Barnabas en El Bronx, donde fue declarada muerta.

Su identidad no se ha publicado a la espera de la notificación a los familiares, indicó NYPD.

Asimismo, los funcionarios policiales no especificaron qué causó el sangriento hecho ni cuántas personas atacaron al hombre, informó New York Post.

De acuerdo con las estadísticas del NYPD sobre la delincuencia, este acuchillamiento es el octavo homicidio ocurrido este año en la jurisdicción del distrito 46, frente a los tres registrados en el mismo periodo del 2025.

Hasta el 5 de julio, el distrito había registrado un total de 46 asesinatos, en comparación con los 52 del mismo periodo del año pasado, sin contar el apuñalamiento fatal de este domingo.

Por lo general, los crímenes graves en El Bronx disminuyeron este 2026, lo que forma parte de una disminución histórica de la delincuencia en toda la ciudad de Nueva York.

Sigue leyendo:

• Anciano golpeado y apuñalado dentro de bus MTA al proteger a una embarazada: Nueva York salvaje

• Turista apuñalada por mujer que tropezó: violencia en el Metro de Nueva York

• Apuñalamiento en restaurante mexicano Chipotle en Nueva York; 3 adolescentes detenidos