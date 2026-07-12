Arde Brasil: Escándalo y duras críticas a la CBF por polémico video tras el fracaso del Mundial 2026

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se convirtió este domingo en el blanco de una ola de críticas e indignación en redes sociales tras publicar un video institucional de tono optimista que anuncia el inicio de un “nuevo ciclo” con la mira puesta en el Mundial 2030.

La campaña de marketing, lejos de calmar las aguas tras el amargo adiós del pasado 5 de julio frente a Noruega, encendió la furia de los aficionados, quienes acusan a los directivos de intentar maquillar la crisis deportiva con discursos vacíos mientras su máximo rival histórico, Argentina, celebra su pase a las semifinales.

Con imágenes alusivas a la próxima cita mundialista de 2030, la descripción de la publicación rezaba: “Una película que no queríamos escribir sobre una historia que no podemos olvidar. Pueden creer. Que venga un nuevo ciclo”.

En el video, un locutor se dirige directamente a los fanáticos con la frase “sabemos lo que están sintiendo”, catalogando la derrota ante el cuadro escandinavo como un tropiezo necesario que impulsará al equipo en el futuro:

“Vamos a guardar este día: Cinco de julio de 2026. El día en el que comienza nuestra próxima jornada. No solo con nuestro talento, sino con más estabilidad, más planificación, y mucho más trabajo duro. De aquí a cuatro años, mis amigas y amigos, prepárense. Estaremos aún más fuertes para buscar esa sexta estrella”, concluye la pieza publicitaria.

Las críticas no provinieron únicamente de los aficionados. Leyendas de la talla de Romário, campeón del mundo en 1994, apuntaron directamente contra la gestión del técnico italiano Carlo Ancelotti, señalando modificaciones tardías y erradas, así como la alarmante falta de una identidad clara de juego.

Cabe recordar que, antes del arranque de la Copa del Mundo, la CBF blindó a Ancelotti extendiendo su contrato hasta 2030. La medida buscaba dar estabilidad a un proyecto que ha visto pasar a cinco directores técnicos desde Catar 2022.

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