Pocas horas para renovar DACA

Crece el ánimo de lucha de los ‘dreamers’ neoyorquinos a pocas horas de que venza el plazo para renovar DACA. Los jóvenes han llamado a un Día de Acción Nacional este jueves a favor de una legislación comprensiva

Decenas de ‘dreamers’ neoyorquinos continúan acudiendo a las organizaciones de la ciudad en busca de ayuda legal a pocas horas de que se cumpla la fecha límite para la renovación de DACA.

El gobierno federal dejó de aceptar nuevas solicitudes de DACA desde el 5 de septiembre, cuando se derogó el programa; sin embargo, los jóvenes cuyo estatus expira en o antes del 5 de marzo de 2018, pueden recibir una renovación por dos años.

De acuerdo con el memorándum del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), las renovaciones no serán otorgadas para beneficiarios cuyo estatus de DACA venza en o después del 6 de marzo de 2018.

“Hay jóvenes que no cumplen con el requisito de las fechas, lo que les impide renovar. Hay demasiada confusión al respecto, aunque todos ellos han contado con una abundante oferta de servicios y programas. Las organizaciones neoyorquinas y las agencias de la Ciudad han respondido efectivamente a la necesidad de orientación”, dijo Ángelo Cabrera, quien trabaja en beneficio de los estudiantes indocumentados y ‘dreamers’. “La lucha de los jóvenes no ha decaído, se mantiene fuerte. Hay incertidumbre, pero también muchas ganas de luchar”.

La solicitud de renovación será aceptada por el gobierno federal hasta este jueves 5 de octubre, aunque todos los estatus vigentes de DACA permanecen válidos hasta la fecha de su expiración. Además, desde el 5 de septiembre el gobierno federal no autoriza documentos de Permiso Adelantado de Reingreso para beneficiarios de DACA.

Un llamado al Día de Acción Nacional

La organización Make the Road New York dijo que el escaso tiempo para renovar ha impedido que muchos jóvenes concreten el proceso. La organización está convocando a un Día de Acción Nacional este jueves en Staten Island para presionar por una legislación comprensiva.

“El 5 de octubre marca el último día para que los jóvenes inmigrantes presenten su renovación de DACA y está claro que decenas de miles de ‘dreamers’ no podrán presentar solicitudes de renovación a tiempo”, se lee en el comunicado de prensa divulgado por la organización. “El fin de DACA pone a demasiadas familias indocumentadas en riesgo de la máquina de deportación de Trump, que continuará causando dolor y devastación a las comunidades de inmigrantes en todo el país”.

Está previsto que el Día de Acción Nacional se realice este jueves a las 11:00 a.m. en Staten Island Borough Hall en colaboración con DACAmented Youth, La Colmena, Project Hospitality, Dream Action Coalition, El Centro del Inmigrante y Arab American Association of New York.

Los activistas y defensores pedirán al congresista republicano Dan Donovan, de Staten Island, que vote a favor del Dream Act.

“Será un voto clave para determinar si la ley DREAM pasa”, dice el comunicado.

Recibe asistencia legal gratuita

Para obtener ayuda legal de inmigración sin costo puedes llamar al 1-800-354-0365 de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. También puedes llamar al 311 con la palabra clave “ActionNYC”.

Para más información visita la página web de Asuntos de Inmigración del Alcalde de Nueva York (MOIA), en donde encontrarás información en español.