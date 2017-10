Schumer pide a los Dreamers que “sigan luchando” por el DREAM Act

El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, ofrece una entrevista con este diario para apoyar a los "Dreamers" y Puerto Rico

WASHINGTON – Ante la negativa de la Administración Trump de ampliar el plazo para los permisos de DACA, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, instó este miércoles a los Dreamers a que “sigan luchando” por el DREAM Act, y afirmó que la medida podría ser votada en diciembre próximo,

En entrevista con este diario desde su oficina en el Capitolio, Schumer dijo que la Administración rechazó la petición de su bancada de extender hasta enero próximo el plazo que vence mañana para la última prórroga del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012.

“Le pedimos al presidente (Donald) Trump que extendiera el plazo hasta después de enero, porque para entonces posiblemente hayamos arreglado el problema, pero dijeron que de ninguna manera“, dijo Schumer, haciendo un paréntesis en las votaciones en el pleno.

“Les pido a los Dreamers que sigan luchando. Nadie pensó que podíamos frenar la anulación de Obamacare, y lo hicimos, y fue por nuestra unidad adentro y las presiones de afuera… van a volver a intentarlo, pero creo que vamos a volver a ganar”, vaticinó.

Según Schumer, cuando Trump se reunió el mes pasado con él y la líder de minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, “se comprometió por completo con el DREAM Act”, y aceptó la petición demócrata para que no incluyese el muro fronterizo ni medidas punitivas contra las “ciudades santuario”.

“Nos dijo que posiblemente pediría cosas para la frontera, como tecnología. Pero los republicanos del ala derecha lo mataron, y ahora ha estado tambaleando… estamos esperando su propuesta para la seguridad fronteriza, pero está escuchando a republicanos opuestos al DREAM Act y que lo llenarían con píldoras venenosas”, se quejó Schumer, al referirse medidas que su bancada no aceptaría.

El DREAM Act, copatrocinado por los senadores, Dick Durbin, demócrata por Illinois, y Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, abre una vía hacia la legalización y ciudadanía de hasta 1,8 millones de jóvenes indocumentados, pero es uno de varios proyectos de ley en ambas Cámaras del Congreso.

La legislación tiene el apoyo de cuatro senadores republicanos pero, según Schumer, los demócratas necesitan ocho republicanos más para lograr su aprobación en el Senado.

Schumer explicó que una alternativa demócrata es incluir el DREAM Act en un paquete de gastos presupuestarios de obligada votación en diciembre próximo, haciendo alguna concesión a los republicanos, siempre que no sea en el área de inmigración.

Aún no hay fecha para el debate y votación de ninguna de las medidas en el Congreso. Mañana vence el plazo para la última renovación de permisos bajo el DACA de 2012, que afecta a alrededor de 154,000 Dreamers.

Más ayuda para Puerto Rico

Schumer afirmó que la respuesta inicial de Trump a la tragedia suscitada por el huracán “María” fue “lenta, desorganizada, e incompleta”, aunque señaló que “ahora está mejorando”.

En ese sentido, señaló que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, sólo ha pedido más ayuda de EEUU ante el creciente riesgo de muertes por lo que, a su juicio, el maltrato de Trump contra ella “fue injusto y errado”.

“Todavía hay tantos alimentos y suministros atascados en los puertos, en San Juan, que no están siendo distribuidos, y algunos no llegan a lugares como Ponce. Esto es algo muy, muy malo”, señaló.

Por otra parte, lamentó que Trump no haya aprovechado su visita a San Juan ayer para mostrar más empatía con los damnificados, en vez de regodearse de la “gran labor” de su Administración en la isla.

“Su visita realmente no mostró nada de eso. Lo único que puedo decir como algún consuelo para el pueblo puertorriqueño es que él (Trump) le hace esto a mucha gente, a otros grupos, no solo a los puertorriqueños…fue algo injusto, aunque no puedo opinar sobre sus motivaciones”, observó.

Schumer consideró que el paquete de $29,000 millones que la Administración ha solicitado para Puerto Rico es un buen primer paso, pero no incluye fondos del programa para el desarrollo comunitario –conocido por su sigla en inglés CDBG (“Community Development Block Grants”-, que recibieron Texas y Florida, también afectados por recientes huracanes.

El senador demócrata por Nueva York agregó que ha solicitado el envío de más recursos del Pentágono para los esfuerzos de recuperación en Puerto Rico, donde ahora hay unos 10,000 soldados, que “pueden ayudar porque tienen los camiones y helicópteros, y saben fabricar puentes temporales”.

Asimismo, dijo que solicitará modificaciones a los reglamentos de la Administración Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) –que normalmente hace reembolsos-, para que se haga una exención para Puerto Rico, que afronta una abultada deuda de $73,000 millones, y no tenga que adelantar de su bolsillo.

¿Qué hacer con tantas armas?

Schumer criticó la negativa de Trump y de la Casa Blanca de abordar ya un diálogo sobre el control de las armas, tomando en cuenta que la masacre del domingo pasado en Las Vegas (Nevada) abre una ventana para tratar de reducir la violencia derivada de las armas.

“Es el momento oportuno. Para el presidente, y para tantos republicanos cautivos de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), nunca es el mejor momento… creo que cuando dicen que no es el momento indicado, lo que quieren decir es ´jamás´”, señaló.

Schumer, autor de la llamada “Ley Brady”, dijo que su bancada “continuará luchando” y, como posible primer paso, promoverá una medida para prohibir y sancionar el uso de dispositivos que convierten las armas en rifles automáticos.

La estrategia demócrata se movería en dos carriles: negociar una “mayor victoria” –como re-autorizar la prohibición de armas de asalto- y promover “cambios incrementales”, puntualizó Schumer.